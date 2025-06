Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6fa66b98-eef4-47ae-800f-992550ec21e5","c_author":"Balizs Benedek ","category":"elet","description":"Ekler Luca rájött, hogy meg kell tanulnia nemet mondani.","shortLead":"Ekler Luca rájött, hogy meg kell tanulnia nemet mondani.","id":"20250615_penge-podcast-ekler-luca-paralimpiai-bajnok-testnevelesi-egyetem-adjunktus-szilagyi-aron-kenyeres-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fa66b98-eef4-47ae-800f-992550ec21e5.jpg","index":0,"item":"290beae4-ce0d-4d88-a15a-d91fc4f18ef4","keywords":null,"link":"/elet/20250615_penge-podcast-ekler-luca-paralimpiai-bajnok-testnevelesi-egyetem-adjunktus-szilagyi-aron-kenyeres-andras","timestamp":"2025. június. 15. 08:30","title":"„Meg kell húzni a határt, nehogy rámenjen a fizikális vagy a mentális egészség” – kétszeres paralimpiai bajnokunk a sport mellett egyetemi adjunktusként is igyekszik helytállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikai támaszpontokat is készek megtámadni, ha Washington segít Izraelnek.","shortLead":"Amerikai támaszpontokat is készek megtámadni, ha Washington segít Izraelnek.","id":"20250614_Iran-nyugati-nagyhatalmak-Egyesult-Allamok-Egyesult-Kiralysag-Franciaorszag-Izrael-fenyegetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21207756-4e7d-4771-b83e-34591b8199f9.jpg","index":0,"item":"bc08a2b1-7f1a-4b8c-962d-82c6ea214e25","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_Iran-nyugati-nagyhatalmak-Egyesult-Allamok-Egyesult-Kiralysag-Franciaorszag-Izrael-fenyegetes-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 13:16","title":"Irán nyugati nagyhatalmakat fenyegetett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d5fa88-c245-4740-a4e0-7417dbcbdd16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha túl okos a telefonunk, azt hiheti, karamboloztunk, és tárcsázza a segélyhívót.","shortLead":"Ha túl okos a telefonunk, azt hiheti, karamboloztunk, és tárcsázza a segélyhívót.","id":"20250613_fesztival-pogozas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97d5fa88-c245-4740-a4e0-7417dbcbdd16.jpg","index":0,"item":"e870dc30-5107-4209-893d-e6c88dd6ab01","keywords":null,"link":"/elet/20250613_fesztival-pogozas-mobil","timestamp":"2025. június. 13. 15:53","title":"A pogózás váratlan veszélyeire figyelmeztet a brit rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e3d3d9-6ff3-4bda-bd34-d6d6f6a0e85e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a méregdrága bajor szupersportkocsi a gyártás legelején látta meg a napvilágot.","shortLead":"Ez a méregdrága bajor szupersportkocsi a gyártás legelején látta meg a napvilágot.","id":"20250614_egy-darabka-tortenelem-elado-az-egyik-legkoraibb-bmw-m1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30e3d3d9-6ff3-4bda-bd34-d6d6f6a0e85e.jpg","index":0,"item":"8f63ea74-1055-4063-b428-29c3f5d7f15e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250614_egy-darabka-tortenelem-elado-az-egyik-legkoraibb-bmw-m1","timestamp":"2025. június. 14. 07:21","title":"Egy darabka történelem: eladó az egyik legkoraibb BMW M1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Huszonnégy vizsgált ország közül tizenkilencben a többség bizalmatlan az amerikai elnökkel.","shortLead":"Huszonnégy vizsgált ország közül tizenkilencben a többség bizalmatlan az amerikai elnökkel.","id":"20250613_pew-research-kozvelemeny-kutatas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e08162-1458-417c-9ec0-c4d9fc9c3246.jpg","index":0,"item":"14892d8c-4a61-4db1-b2e6-5c1f3725901d","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_pew-research-kozvelemeny-kutatas-donald-trump","timestamp":"2025. június. 13. 14:40","title":"Pew Research: Magyarország azon kevesek közé tartozik, ahol az emberek többsége bízik Trumpban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1863546b-3b7a-4317-8739-a9fbce0a915c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az óbudai RoseVille az első, amely független szervezet által hitelesített uniós zöld minősítést szerzett.","shortLead":"Az óbudai RoseVille az első, amely független szervezet által hitelesített uniós zöld minősítést szerzett.","id":"20250612_ingatlan-zold-irodahaz-roseville-eu-taxonomia-minosites-eghajlatvaltozas-merseklese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1863546b-3b7a-4317-8739-a9fbce0a915c.jpg","index":0,"item":"79a16d4e-a4d5-4088-9c39-d073013741fb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250612_ingatlan-zold-irodahaz-roseville-eu-taxonomia-minosites-eghajlatvaltozas-merseklese","timestamp":"2025. június. 13. 14:19","title":"Ilyen irodaház még nem épült Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt most rosszabbul áll, mint a korábbi baloldal négy évvel ezelőtt.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint a Tisza Párt most rosszabbul áll, mint a korábbi baloldal négy évvel ezelőtt.","id":"20250613_gulyas-gergely-baratsag-magyar-peter-tisza-part-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"df631af6-ef7e-448f-950e-09bc755dbb21","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_gulyas-gergely-baratsag-magyar-peter-tisza-part-ellenzek","timestamp":"2025. június. 13. 13:30","title":"Gulyás: Már hét éve megírta nekem Magyar Péter, hogy nem vagyunk barátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678ca64b-bce0-4305-8622-c89b83e00321","c_author":"Bedő Iván ","category":"360","description":"Egyre több ország készül az internethasználók életkorának hatékonyabb ellenőrzésére, de ezzel kapcsolatban még sok megválaszolatlan kérdés van.","shortLead":"Egyre több ország készül az internethasználók életkorának hatékonyabb ellenőrzésére, de ezzel kapcsolatban még sok...","id":"20250613_pornofogyasztas-internet-kozossegi-oldalak-fiatalkoruak-kitiltas-franciaorszag-macron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678ca64b-bce0-4305-8622-c89b83e00321.jpg","index":0,"item":"e9b423ee-e2ff-46ec-92d5-ddefeae12537","keywords":null,"link":"/360/20250613_pornofogyasztas-internet-kozossegi-oldalak-fiatalkoruak-kitiltas-franciaorszag-macron","timestamp":"2025. június. 13. 15:32","title":"Pornó, iskolai késelés: mit tud a francia elnök arról, hogy van-e módszer a fiatalkorúak kizárására a közösségi oldalakról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]