[{"available":true,"c_guid":"89419278-5fc8-4c29-a381-dc55c380be46","c_author":"SSI Schäfer","category":"brandchannel","description":"A technológiai fejlődésnek köszönhetően a robotok ma már az élet egyre több területén ott vannak, azonban akad néhány olyan feladat, amelyre eddig hiába kerestük a megoldást. Sok ilyen fejlesztés azonban már létező valóság, igaz, egyelőre nem a nappalinkban. ","shortLead":"A technológiai fejlődésnek köszönhetően a robotok ma már az élet egyre több területén ott vannak, azonban akad néhány...","id":"20250425_ssi_robot_raktar_automatizalas_logisztika_Rackbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89419278-5fc8-4c29-a381-dc55c380be46.jpg","index":0,"item":"941b5e21-3839-4447-94d2-a93cadeaee1e","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250425_ssi_robot_raktar_automatizalas_logisztika_Rackbot","timestamp":"2025. június. 15. 19:30","title":"Álmaink robotjai már léteznek, csak nem ott vannak, ahol keressük őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SSI Schäfer Systems International Kft.","c_partnerlogo":"587ab37a-5d07-4b1b-898a-62d35ece6a1d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy biztonságosabb hellyé válik a világ? Hogyan dőlnek össze pillanatok alatt stabilnak látszó rezsimek? Az izraeli-iráni háború utáni forgatókönyveket latolgatja az Economist, a Financial Times, a Washington Post, a WSJ, a Die Zeit, a Spiegel, a New York Times és a legjelesebb külpolitikai elemzők.","shortLead":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy...","id":"20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da.jpg","index":0,"item":"5c97a95a-6313-4ac7-ae98-fd1d5ff0118d","keywords":null,"link":"/360/20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","timestamp":"2025. június. 14. 11:55","title":"„A világ joggal fél” – sötét forgatókönyveket is felvázolnak az új háború láttán a vezető nemzetközi elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy miért nem helytállóak a villanyhajtású járművekkel kapcsolatos fenntartások – már ebben a szegmensben sem. ","shortLead":"Az elektromos autózás fejlődésével ma már nem számít különlegességnek az elektromos áruszállítók használata...","id":"20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12c629c9-e957-4ae3-8cfb-1fc69ee9d4ed.jpg","index":0,"item":"8762f0c3-3db7-483b-8c51-1573a3dff78b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250520_fordmagyarorszag_elektrifikacio_flotta_elektromos_haszongepjarmu","timestamp":"2025. június. 15. 15:30","title":"A következő bő egy év döntő változásokat hozhat az elektromos autózásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"db3d9e58-547b-40df-8f80-f1bc58e27d2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kanadai erdőtüzek miatt „piszkos” a légkör, és érkezik a szaharai eredetű por is. ","shortLead":"A kanadai erdőtüzek miatt „piszkos” a légkör, és érkezik a szaharai eredetű por is. ","id":"20250614_erdotuz-fust-szaharai-por-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db3d9e58-547b-40df-8f80-f1bc58e27d2e.jpg","index":0,"item":"b990c733-73b7-49d4-a255-cdb0149745ea","keywords":null,"link":"/elet/20250614_erdotuz-fust-szaharai-por-idojaras","timestamp":"2025. június. 14. 12:48","title":"Füst és szaharai por is lesz a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1e66e9c-f994-4fed-af39-262d533c23ce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Áttörésről beszélnek a táplálkozástudományban: objektív mérésekkel (vér- és vizeletvizsgálattal) kimutatható, hogy ki, mennyi ultrafeldolgozott ételt fogyaszt.","shortLead":"Áttörésről beszélnek a táplálkozástudományban: objektív mérésekkel (vér- és vizeletvizsgálattal) kimutatható, hogy ki...","id":"20250615_vervizsgalat-vizeletteszt-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-fogyasztasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1e66e9c-f994-4fed-af39-262d533c23ce.jpg","index":0,"item":"4345a4ba-ad9f-47cb-8f57-be24527ae016","keywords":null,"link":"/tudomany/20250615_vervizsgalat-vizeletteszt-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-fogyasztasa","timestamp":"2025. június. 15. 16:03","title":"Rákot okozhatnak: néhány csepp vérből kimutatható, ki mennyi ultrafeldolgozott ételt eszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33d4f01-4887-4693-ac3d-9dc88ceb9c9c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Paul Fox a III. Károly király születésnapja alkalmából rendezett fogadáson a közös sikerek és kulturális kapcsolatok mellett háborús pszichózisról, a politikai párbeszéd durvulásáról és az „átláthatósági” törvényről is beszélt. Szerinte a magyar kormány olyan határhoz érkezett, amit nem akar átlépni.","shortLead":"Paul Fox a III. Károly király születésnapja alkalmából rendezett fogadáson a közös sikerek és kulturális kapcsolatok...","id":"20250614_brit-nagykovet-Paul-Fox-bucsu-kritika-magyar-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b33d4f01-4887-4693-ac3d-9dc88ceb9c9c.jpg","index":0,"item":"eb173e89-97f8-4ec2-8823-175fbe13d541","keywords":null,"link":"/itthon/20250614_brit-nagykovet-Paul-Fox-bucsu-kritika-magyar-kormany-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 12:08","title":"Határozott búcsúüzenetet küldött a brit nagykövet a magyar kormánynak: „A kisebbségeket démonizálják, a szomszédokat bűnözőként ábrázolják”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30e3d3d9-6ff3-4bda-bd34-d6d6f6a0e85e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a méregdrága bajor szupersportkocsi a gyártás legelején látta meg a napvilágot.","shortLead":"Ez a méregdrága bajor szupersportkocsi a gyártás legelején látta meg a napvilágot.","id":"20250614_egy-darabka-tortenelem-elado-az-egyik-legkoraibb-bmw-m1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30e3d3d9-6ff3-4bda-bd34-d6d6f6a0e85e.jpg","index":0,"item":"8f63ea74-1055-4063-b428-29c3f5d7f15e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250614_egy-darabka-tortenelem-elado-az-egyik-legkoraibb-bmw-m1","timestamp":"2025. június. 14. 07:21","title":"Egy darabka történelem: eladó az egyik legkoraibb BMW M1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e53736-c348-4355-8815-786e4858cdbf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Flinders Egyetem közzétette a világ első nyilvános háromdimenzióss állatcsont-adatbázisát, amely több mint 1600 ausztrál állat digitalizált csontvázát tartalmazza, köztük kihalt fajokét is.","shortLead":"A Flinders Egyetem közzétette a világ első nyilvános háromdimenzióss állatcsont-adatbázisát, amely több mint 1600...","id":"20250615_ausztralia-kihalt-allatok-3d-adatbazis-ozboneviz-flinders","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55e53736-c348-4355-8815-786e4858cdbf.jpg","index":0,"item":"41bd8527-9a59-4f15-9180-3d39a1f01595","keywords":null,"link":"/tudomany/20250615_ausztralia-kihalt-allatok-3d-adatbazis-ozboneviz-flinders","timestamp":"2025. június. 15. 18:03","title":"Nézze meg, máshol ilyet nem lát: 3D-s adatbázisban kelnek életre a kihalt állatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]