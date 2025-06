Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"19dbfc8b-c516-4f91-9c17-18b7d8937783","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Több évtizedes veterán járgányok, kanyarvadász benzinpusztító élményautók és hangtalan szuperpíszí elektromos kocsik egyaránt szép számmal felbukkantak a Balaton Park Circuiten – mutatjuk őket.","shortLead":"Több évtizedes veterán járgányok, kanyarvadász benzinpusztító élményautók és hangtalan szuperpíszí elektromos kocsik...","id":"20250615_patina-vasalodeszka-benzin-aram-porsche-raceborn-fesztival-balaton-park-circuit-fotogaleria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19dbfc8b-c516-4f91-9c17-18b7d8937783.jpg","index":0,"item":"a77d9049-12d4-4686-891f-2ef481bbbdf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250615_patina-vasalodeszka-benzin-aram-porsche-raceborn-fesztival-balaton-park-circuit-fotogaleria","timestamp":"2025. június. 15. 07:59","title":"Patina, vasalódeszka, benzin, áram: a végletek Porschéi lepték el a Balaton partját – fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28678c17-da48-45c3-a6b1-d8b7dc55480b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Momentum képviselője azt is kéri a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltjétől, hogy a közízlés érdekében vonuljon vissza a közélettől. ","shortLead":"A Momentum képviselője azt is kéri a Fidesz korábbi főpolgármester-jelöltjétől, hogy a közízlés érdekében vonuljon...","id":"20250614_szentkiralyi-alexandra-gelencser-ferenc-feljelentes-kozveszellyel-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28678c17-da48-45c3-a6b1-d8b7dc55480b.jpg","index":0,"item":"b2c34914-2477-4fa0-a276-ac4283f70092","keywords":null,"link":"/elet/20250614_szentkiralyi-alexandra-gelencser-ferenc-feljelentes-kozveszellyel-fenyegetes","timestamp":"2025. június. 14. 15:45","title":"Feljelentik Szentkirályi Alexandrát a csomagtartós akcióért, Bródy János is csattanós választ adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb9ea15-d3c5-4033-ac5c-01d2f2d30dca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hollywoodi malackodás nem ismer határokat.","shortLead":"A hollywoodi malackodás nem ismer határokat.","id":"20250613_Arnold-Schwarzenegger-egy-malaccal-ment-premierre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcb9ea15-d3c5-4033-ac5c-01d2f2d30dca.jpg","index":0,"item":"540660a9-404d-4f07-9096-8d4b49f669e4","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_Arnold-Schwarzenegger-egy-malaccal-ment-premierre","timestamp":"2025. június. 13. 10:09","title":"Arnold Schwarzenegger egy törpemalaccal ment premierre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30616c3e-a2a2-4fe5-8088-842bf064741d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A gép felszállás után tett egy kört, majd visszatért a repülőtérre.","shortLead":"A gép felszállás után tett egy kört, majd visszatért a repülőtérre.","id":"20250613_bombafenyegetes-kenyszerleszallasair-india-repulogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30616c3e-a2a2-4fe5-8088-842bf064741d.jpg","index":0,"item":"2963100f-44d9-47c4-9bb5-e1a7c4096954","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_bombafenyegetes-kenyszerleszallasair-india-repulogep","timestamp":"2025. június. 13. 09:51","title":"Bombafenyegetés miatt kényszerleszállást hajtott végre az Air India repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46efd298-628b-42b5-ba9a-5893bb7258e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De aztán jött a Büszkeség és balítélet.","shortLead":"De aztán jött a Büszkeség és balítélet.","id":"20250613_Keira-Knightley-borzalmas-szineszno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46efd298-628b-42b5-ba9a-5893bb7258e3.jpg","index":0,"item":"e846e03c-aab9-40c3-a98b-4ce3aaa1f619","keywords":null,"link":"/elet/20250613_Keira-Knightley-borzalmas-szineszno","timestamp":"2025. június. 13. 12:49","title":"Keira Knightley szerint sokan borzalmas színésznőnek gondolták a Karib-tenger kalózai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c869ec-b8dc-4b9d-b886-551d4cf7b199","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Politikailag motivált merényletet követhettek el demokrata politikusok ellen. A támadó ellen továbbra is folyik a hajtóvadászat. ","shortLead":"Politikailag motivált merényletet követhettek el demokrata politikusok ellen. A támadó ellen továbbra is folyik...","id":"20250614_politikai-merenylet-minnesota-amerika-usa-demokrata-munkaspart-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17c869ec-b8dc-4b9d-b886-551d4cf7b199.jpg","index":0,"item":"a70a6b63-b0f3-42a5-9d17-43d83a1420d4","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_politikai-merenylet-minnesota-amerika-usa-demokrata-munkaspart-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 17:34","title":"Agyonlőttek egy politikust és férjét, két másik embert megsebesítettek Minnesotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","shortLead":"A brit uralkodó hivatalos születésnapján teljes létszámban felvonultak a királyi család dolgozó tagjai. ","id":"20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b566eeb-ace9-4d69-8a80-a391aeb5be15.jpg","index":0,"item":"bbee95c7-49fb-4998-9211-c00160d0f3c6","keywords":null,"link":"/elet/20250614_karoly-kiraly-hivatalos-szuletesnap-diszfelvonulas-vilmos-katalin-gyorgy-sarolta-lajos","timestamp":"2025. június. 14. 15:11","title":"Lajos hercegék ismét ellopták a show-t a Buckingham-palota erkélyén – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy biztonságosabb hellyé válik a világ? Hogyan dőlnek össze pillanatok alatt stabilnak látszó rezsimek? Az izraeli-iráni háború utáni forgatókönyveket latolgatja az Economist, a Financial Times, a Washington Post, a WSJ, a Die Zeit, a Spiegel, a New York Times és a legjelesebb külpolitikai elemzők.","shortLead":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy...","id":"20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da.jpg","index":0,"item":"5c97a95a-6313-4ac7-ae98-fd1d5ff0118d","keywords":null,"link":"/360/20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","timestamp":"2025. június. 14. 11:55","title":"„A világ joggal fél” – sötét forgatókönyveket is felvázolnak az új háború láttán a vezető nemzetközi elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]