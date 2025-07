„Rendszeresen nem igazán sminkelem magam” – szépségtitkairól mesélt Jakabos Zsuzsanna

„Rendszeresen nem igazán sminkelem magam. Nem szeretem lemosni, és az uszodába felesleges is. Az csak egy rövid távú cél lenne, hogy aznap jobban nézzek ki, de én hosszabb távon gondolkodom, vagyis hogy a bőröm tudjon szabadon lélegezni, és húsz év múlva is rendben legyen…” – magyarázta a Glamour magazinnak Jakabos, aki azt is elárulta, hogy nincs különösebb titka a szépségének, ő a külső és belső hidratálásban hisz.

„A masszázsról meg azt gondolom, hogy mindenkinek szüksége lenne rá. Ami még különösen fontos, az az alvás. Tudatosan figyelek a pihenésre, hogy ne zsigereljem ki a testem” – tette hozzá a 2017 óta már férjes sportoló, aki az edzőjéhez, Petrov Ivánhoz ment hozzá.

Jakabos, aki ma az egyik legismertebb hazai kozmetikai márka reklámarca, azt is elárulta, hogy speciális olajokat használ a hajára az uszoda klóros vize miatt, és a testápolásra is nagyon odafigyel.

Bár Zsuzsanna korábban egyáltalán nem látta magát szépnek.

„185 centisre nyúltam. Túl vékonynak gondoltam magamat, fiúsan öltöztem, és folyamatosan fiúnak is néztek. Rengeteg olyan történetem van, hogy például megkérnek a buszon, »fiatalember, kérem, jelezzen«, és akkor körbenézek, és ráeszmélek, hogy én vagyok a fiú. Mitől lett volna nőként önbizalmam?” – panaszolta egy korábbi interjúban a 24.hu-nak. A külseje egyébként 2012-től lett téma, amikor a londoni olimpián egy amerikai magazin hozott le róla fotókat olyasmi szöveggel, hogy ő a legszexibb sportolónő.