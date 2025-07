Chris Martin a megcsalásról elhíresült Coldplay-koncerten már előre szólt a közönségnek, hogy jön a csókkamera

Néhány napja virálisan terjedt el az a csókkamerás videófelvétel a Coldplay egyik amerikai koncertjéről, amelyik az év lebukását rögzíthette: az operatőr egy párt mutatott, a hátul álló férfi átkarolta a nőt, ám amint tudatosult bennük, hogy az egész stadion őket látja az óriáskivetítőn, gyorsan szétrebbentek. A férfi elbújt a háttérben, a nő pedig hátat fordított.

Coldplay’s Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3 — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025

Mint kiderült, a férfi Andy Byron, az Astronomer techvállalat vezérigazgatója, a nő pedig Kristin Cabot, a cég HR-vezetője, tehát a beosztottja. Mindketten házasok, a férfinak gyerekei is vannak. Az incidens nyomán Byront előbb felfüggesztették, majd lemondott.

A pár a koncerten valószínűleg nem ezzel volt elfoglalva, de Chris Martin, az együttes frontembere valójában még figyelmeztette is a közönséget a Jumbotron Song című számuk előtt, hogy a kamera egészen közelről fogja őket végigpásztázni. „Szeretnénk köszönni néhányotoknak a tömegben”, mondta Martin egy videó tanúsága szerint, amit az X-re töltöttek fel, és amit a Variety is kiszúrt. „Ezt úgy fogjuk megtenni, hogy a kameráinkat használjuk, és néhányatokat kivetítjük a nagy képernyőre. Szóval kérlek, ha még nem sminkeltek, most sminkeljetek.”

Martin egyébként a helyszínen még kommentálta is a történteket: „Ó! Ezeknek vagy viszonyuk van, vagy nagyon félénkek”, jegyezte meg, amikor meglátta a szinte pánikszerűen reagáló párt a kivetítőn.