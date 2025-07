Károly király egy anekdota szerint Drakula leszármazottja

Károly király saját bevallása szerint rokonságban áll a néhai III. Vlad Tepes havasalföldi fejedelemmel, vagyis Karóbahúzó Vladdal. Ez derül ki legalábbis Luke Evans walesi színész memoárjából, aki a könyvben egy egész fejezetet szentelt a Károllyal kapcsolatos élményeinek, írja a People magazin.

Evans felidéz többek között egy történetet, amikor is 2014-ben egy gálavacsorán találkozott Károllyal a londoni Savoy Hotelben. A színész akkoriban fejezte be Az ismeretlen Drakula című akció-horrorfilm forgatását, amiben a Drakulaként elhíresült Vlad Tepest játszotta.

Károly ezt hallva elkezdett arról beszélni, hogy ő valójában a rokona a fejedelemnek, akiről számtalan rémtörténet kering. Evans visszaemlékezése szerint ezután levezette a családfáját egészen az 1400-as évekig visszamenőleg, és hozzátette: ma már több birtoka is van Romániában, ahol a felmenője egykor uralkodott.

Utóbbiról mondhatjuk, hogy közismert tény: korábban mi is megírtuk, hogy Károly évente egyszer néhány napot Erdélyben tölt, az egyik birtokát néhány éve meg is néztük. A brit uralkodó több mint 20 éve szeretett bele Erdélybe, 1998-ban járt először azon a vidéken. Létrehozott egy alapítványt is, ami az örökségvédelem, mezőgazdaság és a fenntartható fejlődés területén folytat oktatást, egyúttal több ingatlant is vett, köztük 2010-ben egy birtokot a Kovászna megyei Zalánpatakon. Erről itt olvashatnak bővebben.

Károly erdélyi családi gyökereiről eddig azt lehetett tudni, hogy II. Erzsébet királynő ükanyja, Rhédey Klaudia a Maros megyei Erdőszentgyörgyön született 1812-ben, és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett.