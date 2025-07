Katy Perry volt miniszterelnökkel vacsorázott egy montreali luxusétteremben

Katy Perry amerikai énekesnő és Justin Trudeau volt kanadai miniszterelnök együtt vacsorázott egy montreali luxusétteremben – írta meg kedden a TMZ. A portál szerint akár egy randevú is lehetett az apropója a találkozónak. Egy szemtanú szerint a 40 éves énekes és a politikus koktélokat fogyasztott, és megosztották egymással a rendelt ételeket, amik között volt homárral készült fogás is.

A biztonsági őrök mindkettőjüket figyelemmel kísérték: háttal ültek a bárpultnál, és egy tükrös üvegen keresztül figyelték őket. A lap informátora szerint a séf egy ponton személyesen üdvözölte az ismert vendégeket.

#KatyPerry & #JustinTrudeau were seen on dinner date in Montreal. 🤔 TMZ’s Chuck breaks down all we know! pic.twitter.com/LP2tDpVoVI