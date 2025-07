Szakított Katy Perry és Orlando Bloom

Hivatalosan is bejelentette szakítását Katy Perry és Orlando Bloom – írja a BBC.

A 40 éves énekesnő és a 48 éves színész 2016 óta alkotott egy párt, hat évvel ezelőtt pedig eljegyezték egymást. A párnak egy kislánya született, aki a Daisy Dove nevet kapta, és most négyéves.

„Továbbra is együtt, családként fognak megjelenni, mivel közös prioritásuk most az – és mindig is az lesz –, hogy szeretetben, stabilitásban és kölcsönös tisztelettel neveljék a lányukat” – fogalmaztak Perry és Bloom képviselői közös közleményükben.

Az énekesnő jelenleg turnézik, legutóbb egy különös malőr miatt került be a hírekbe.