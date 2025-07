Karlendítő, felfújható Musk-figurákkal tüntettek a Tesla hollywoodi étterme előtt

Elon Musk régivágású éttermet nyitott a múlt héten Los Angelesben, de nemcsak a Tesla-féle hamburgerekre vágyók sorakoztak fel a vendéglátóipari egység előtt, hanem az autógyártó vezére ellen tüntetők is – írja a CNN.

A tiltakozók a hétvégén felfújható és egyben karlendítő Elon Musk-figurákat állítottak az étterem elé, egyértelmű utalásként a hírhedt esetre, amikor az üzletember többször is náci karlendítésre hasonlító mozdulatot tett Donald Trump amerikai elnök beiktatási ünnepségén.

🤖 A Tesla restaurant just opened in Hollywood — and there are inflatable saluting Elons at the entrance



No, it’s not a marketing stunt. Musk’s haters who are boycotting Tesla set them up in protest against the billionaire himself.



As for the restaurant — this is Tesla’s… pic.twitter.com/HOw0Wnqozc