Hétfőn indul a jegyértékesítés a Budapest–Philadelphia járatra

„A Budapest–Philadelphia járatra hétfőn indul a jegyértékesítés, így már lehet helyet foglalni a jövő májusban induló repülőgépekre” – mondta az M1 csatorna pénteki műsorában Valentinyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs igazgatója.

Ahogy azt korábban mi is megírtuk, jövő májustól újraindul az American Airlines Budapest–Philadelphia-járata. A döntést Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter csütörtök délután jelentette be Facebook-oldalán.

Jövőre újra lesz közvetlen járat az USA-ba, Philadelphiába lehet utazni A Covid óta nincs közvetlen járat Magyarország és az Egyesült Államok között.

Valentinyi emlékeztetett, hogy a Philadelphia–Budapest-repülőjárat a pandémia elején szűnt meg, így már hat éve nem volt légi összeköttetés a két város között. Hozzátette, hogy mivel ezek a gépek áruszállításra is alkalmasak, ezért a járat újraindulásának bejelentése a magyar gazdaságot is pozitívan érinti. Közölte azt is, hogy a Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépeken 234-en utazhatnak a hét minden napján, s arra számít, hogy ezek a gépek nagyon magas kihasználtság mellett repülnek majd.

Valentinyi Katalin hangsúlyozta, hogy az American Airlines légitársaság bejelentését több mint egy évig tartó előkészítő munka előzte meg. Az igazgató célként jelölte meg, hogy minél több hosszú távú járatot visszahozzanak Budapestre.

Csendes Olivér, a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója a műsorban azt mondta, hogy mivel a légitársaságok már évek óta a szükségesnél kevesebb repülőgéppel rendelkeznek, ezért nagyon meggondolják, hogy hova indítanak járatokat.

„A mi feladatunk az volt – és itt nagyon szorosan együtt dolgoztunk a Budapest Airporttal –, hogy olyan adatokat szolgáltassunk a légitársaságnak, amelyek megalapozzák azt, hogy Budapest iránt magas és növekedő kereslet van, és ide fognak érkezni nagy számban a minőségi turisztikai szolgáltatásokat kereső észak-amerikai vendégek is” – fogalmazott.

Hozzátette, érdemes tisztában lenni azzal, hogy Philadelphia egy nagyon fontos légikikötő, és erről a pontról több mint 100 reptérrel van összeköttetésben az American Airlines, így Magyarország számára most „kinyílt” egész Észak-Amerika.

A szezon 2026. május 21-e és október 5-e között tart, eddig repülnek Budapest és Philadelphia között az American Airlines gépei.