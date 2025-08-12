Videóra vették, ahogy megtaposott egy elefánt egy turistát Indiában

Rátámadt egy vadon élő elefánt egy hozzá túl közel merészkedő férfira, aki súlyos, de nem életveszélyes sérülésekkel úszta meg a történteket a dél-indiai Bandipur Tigrisrezervátumban – írja az India Today.
Az esetről egy videót is közzétettek, amin az látszik, hogy az elefánt kergetni kezdi a férfit, aki futás közben elesik, majd a hatalmas állat rá is lép, mielőtt odébb megy. Az úton autók és más emberek is közlekedtek, de egyikük sem merészkedett ennyire közel az elefánthoz.
A lap azt írja, hogy a férfit kórházba szállították. Az erdészeti hivatal szerint az ilyen esetek nem ritkák a Bandipur régióban, amely a vadon élő állatok fontos vonulási útvonala és egyben népszerű turisztikai célpont. Idén februárban két látogatót üldözött egy elefánt, miután fotót próbáltak készíteni vele, ők sértetlenül megúszták.
A szomszédos Romániában szoktak hasonló esetek történni, csak épp medvékkel:
A nyitókép forrása: India Today