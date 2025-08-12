Vidrák születtek a Nyíregyházi Állatparkban – videó

„Kopogtatott a gólya az ázsiai kiskarmú vidra családunkban” – jelentette be a Facebookon a Nyíregyházi Állatpark.

A bejegyzésből kiderül, hogy a törpevidracsalád nagyon összetartó. Nemcsak a monogám szülőpár, de az idősebb utódok is részt vesznek a kicsik gondozásában. „Így van ez nálunk, a Nyíregyházi Állatparkban is” – fogalmaznak.

Egy videót is megosztottak az állatokról:

Összesen hat vidra született, a kéthetes utódok nagyjából 40 naposan fogják kinyitni a szemüket, és 7-9 hetesen kezdenek majd ismerkedni a vízi közeggel.

Az állatkert kifejti, hogy az ázsiai kiskarmú vidra a legkisebb termetű vidrafaj. Megjelenésében és életmódjában is különbözik a Magyarországon őshonos és fokozottan védett európai vidrától. Mindösszesen 3-5 kilogrammos egy állat, és nagyobb testű rokonától eltérően nappal is aktív, valamint kevésbé vízhez kötött, mint a többi vidra faj. Délkelet-Ázsia sekély édes és sós vízrendszereiben él, ahol elsősorban halakkal, rákokkal és kagylókkal táplálkozik.

A Természetvédelmi Világörökség Vörös Listáján sebezhető fajként szerepel.

A populációja csökkenő tendenciát mutat. Mint a legtöbb faj esetében, nála is az élőhelyvesztés a legnagyobb veszélyeztető tényező, valamint a környezetszennyezés.

A nyitókép forrása: a Nyíregyházi Állatpark Facebook-oldala