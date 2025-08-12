Billy Idol és a Kiscsillag is szerepel Navracsics Tibor nyaralós számlistáján

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter a napokban a digitális klónját is bemutatta.

Ugyan Facebook-oldala alapján a fideszes politikus éppen nem nyaral, a Spotify-oldalán megosztott egy vakációs lejátszási listát, melyről Facebook-oldalán azt mondta, reméli, hogy mindenki talál egy-két számot, ami tetszik neki.

A tematikus gyűjtésben huszonkét dal szerepel magyar és külföldi előadóktól vegyesen, és több zenei stílus is képviselteti magát. Hozzá kell tenni, Navracsics Tibornak nem ez az egyetlen zenei listája, májusban például a Balatonhoz kapcsolódó számokat válogatott össze.

Ugyan az utazáshoz készített listára ő maga hívta fel a figyelmet, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Facebook-oldalán hétfőn nem ő, hanem a mesterséges intelligenciával generált avatarja jelentkezett be.

A tárcavezető digitális klónja azzal büszkélkedett, hogy bármilyen nyelven tud beszélni, és hogy ezt bizonyítsa, kínaiul, majd hollandul is elmondott egy-egy mondatot.

Márciusban nem sokkal korábban mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztossá kinevezett Palkovics László tett közzé egy hasonló videót a Facebook-oldalán.

