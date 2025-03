Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Lépni fognak, ha kell.","shortLead":"Lépni fognak, ha kell.","id":"20250303_nagy-marton-bankok-szamladijak-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"28f349df-fa9c-4c22-95b6-0f30fa0c23b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_nagy-marton-bankok-szamladijak-fenyegetes","timestamp":"2025. március. 03. 11:22","title":"Nagy Márton megfenyegette a bankokat az emelkedő számladíjak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944fd8ab-c231-43e6-9942-610c1fd11a5d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Moszkva szerint az ukrán elnök szította a háborút, és ő jelenti fenyegetést a világra.","shortLead":"Moszkva szerint az ukrán elnök szította a háborút, és ő jelenti fenyegetést a világra.","id":"20250301_Az-orosz-kulugy-szerint-Trump-Zelenszkij-talalkozo-Kijev-teljes-kudarca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944fd8ab-c231-43e6-9942-610c1fd11a5d.jpg","index":0,"item":"324ab15f-be75-458a-9631-7291796f4a46","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Az-orosz-kulugy-szerint-Trump-Zelenszkij-talalkozo-Kijev-teljes-kudarca","timestamp":"2025. március. 01. 15:28","title":"Az orosz külügy szerint Trump-Zelenszkij találkozó Kijev teljes diplomáciai kudarca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több fronton is ijeszteget a Fidesz frakcióvezetője, de nem igazán derül ki, hogy mely területeken várhatóak a szerinte “brutális” törvények. ","shortLead":"Több fronton is ijeszteget a Fidesz frakcióvezetője, de nem igazán derül ki, hogy mely területeken várhatóak a szerinte...","id":"20250302_Kocsis-Mate-Iszonyatosan-fajdalmas-brutalis-jogszabalyok-jonnek-keszuljon-fel-mindenki-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a.jpg","index":0,"item":"203b0e0b-d6fe-4f83-8a1a-7e6365a99d20","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_Kocsis-Mate-Iszonyatosan-fajdalmas-brutalis-jogszabalyok-jonnek-keszuljon-fel-mindenki-ebx","timestamp":"2025. március. 02. 22:23","title":"Kocsis Máté: Iszonyatosan fájdalmas, brutális jogszabályok jönnek, készüljön fel mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő írott üzenetet küldött.","shortLead":"A katolikus egyházfő írott üzenetet küldött.","id":"20250302_A-korhazbol-uzent-Ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"0f5787e4-cc8c-4ebe-8430-8c9ea5af5cec","keywords":null,"link":"/elet/20250302_A-korhazbol-uzent-Ferenc-papa","timestamp":"2025. március. 02. 15:31","title":"A kórházból üzent Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Én is szeretem a Bitcoint és az Ethereumot, írta Trump, meg is lett az eredménye.","shortLead":"Én is szeretem a Bitcoint és az Ethereumot, írta Trump, meg is lett az eredménye.","id":"20250303_Trump-strategiai-tartalekalap-kriptovalutak-bitcoin-ethereum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"0b1cdc3d-f57f-4f1f-be36-14ba8396ccca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Trump-strategiai-tartalekalap-kriptovalutak-bitcoin-ethereum","timestamp":"2025. március. 03. 08:03","title":"Bejelentette Trump, hogy stratégiai tartalékalapot hoz létre kriptovalutákból, meg is lódult a bitcoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90dcd12-0dec-456e-99c7-87c84e636d08","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A minisztérium beavatkozik az MTA kutatóinak perébe, miközben nekik is béremelést ígér. Hankó Balázs miniszter lezártnak tekinti Zalán János kinevezését a Kolibri Színház élére. A tárcavezető az atv.hu-nak Magyar Péterék “befolyásszerzéséről”, az Erasmusról és a Pride-ról is beszélt.","shortLead":"A minisztérium beavatkozik az MTA kutatóinak perébe, miközben nekik is béremelést ígér. Hankó Balázs miniszter...","id":"20250302_A-kulturalis-miniszter-nekimegy-az-akademikusoknak-nem-enged-a-Kolibri-Szinhaznal-amugy-mindenben-Magyar-Peter-armanykodasat-latja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90dcd12-0dec-456e-99c7-87c84e636d08.jpg","index":0,"item":"1c52c9e9-b8c4-4aa7-becd-f33783df3545","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_A-kulturalis-miniszter-nekimegy-az-akademikusoknak-nem-enged-a-Kolibri-Szinhaznal-amugy-mindenben-Magyar-Peter-armanykodasat-latja","timestamp":"2025. március. 02. 09:41","title":"A kulturális miniszter nekimegy az akadémikusoknak, nem enged a Kolibri Színháznál, amúgy mindenben Magyar Péter ármánykodását látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport átfogó képet festett a melldaganatok trendjei és egy adott ország fejlettségének kapcsolatáról. Adataik óriási szakadékot mutatnak a túlélési arányokban, attól függően, ki, hol él.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport átfogó képet festett a melldaganatok trendjei és egy adott ország fejlettségének...","id":"20250303_melldaganat-tulelesi-arany-statisztika-orszagonkenti-bontas-magyar-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80.jpg","index":0,"item":"e14123fe-9576-460e-a10a-9edd64a8b097","keywords":null,"link":"/tudomany/20250303_melldaganat-tulelesi-arany-statisztika-orszagonkenti-bontas-magyar-adatok","timestamp":"2025. március. 03. 07:30","title":"Túlélni a mellrákot: nem mindegy, hova született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce61f0ff-4ae0-41e4-9c42-648f6b07725e","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az énekes rákkal küzdött, 75 éves volt.","shortLead":"Az énekes rákkal küzdött, 75 éves volt.","id":"20250301_zene-new-york-dolls-meghalt-david-johansen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce61f0ff-4ae0-41e4-9c42-648f6b07725e.jpg","index":0,"item":"1ce7ceb3-6b5a-4044-bf56-fd60197430f3","keywords":null,"link":"/kultura/20250301_zene-new-york-dolls-meghalt-david-johansen","timestamp":"2025. március. 01. 19:09","title":"Meghalt David Johansen, a New York Dolls frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]