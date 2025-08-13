Engedély nélkül horgászott a brit külügyminiszter JD Vance-szel, de nem fogott semmit

Nem volt érvényes horgászengedélye David Lammy brit külügyminiszternek, amikor horgászni ment JD Vance amerikai alelnökkel a Cheveningben található hivatalos külügyi rezidencián – számolt be a BBC. Lammy maga tájékoztatta mulasztásáról a brit környezetvédelmi ügynökséget, szerinte ugyanakkor az engedély elmaradása egy „adminisztratív hibának” köszönhető.

Lammy és Vance az amerikai alelnök angliai családi nyaralása során mentek el pecázni, mielőtt hivatalos, többek között a gázai helyzetről is tárgyaltak volna. Lammy vétségét némileg enyhíti, hogy Vance elmondása szerint egy halat sem fogott, szemben az alelnök gyerekeivel. A kifogott halakat később visszaengedték a rezidencián található tóba.

Angliában és Walesben 13 éves kor felett a horgászat csak engedély kiváltásával legális, az orvhorgászatért akár 2500 fontos (több mint 1 millió forintos) büntetés is járhat, valamint az elkövető horgászfelszerelését is lefoglalhatják. Az nem tiszta, hogy JD Vance-nek volt-e engedélye, a BBC ezzel kapcsolatban kérdést küldött az alelnök csapatának. Vance családi nyaralásán nem ez az első édesvízi botrány: néhány napja kiderült, hogy megemeltette egy folyó szintjét Ohióban, hogy családjával kényelmesen csónakázhasson.