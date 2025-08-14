Will Smith már Budapestről posztol, és tökéletesen ejti a város nevét

„A valaha volt legelső budapesti főzenekari fellépés” címmel posztolt videót az Instagramon Will Smith, ami ebben a formában technikailag lehet, hogy igaznak nevezhető, de Smith adott már koncertet a budapestieknek: 2019-ben, a részben Budapesten forgatott, Gemini Man című filmje bemutatójakor is a magyar fővárosba érkezett, és ha már itt volt, adott egy ingyenes koncertet a Bazilika előtt.

Csütörtök este pedig a Budapest Parkban lép fel a Men in Black és a Bad Boys sztárja: mióta szerdán megérkezett Budapestre, Smith több videót is posztolt a városról. Az egyiken, amelyet csak 24 óráig látható sztoriba töltött fel az Instagramra, a budapesti buszsávokon viccelődik, mivel a BUSZ szó olyan, mintha az angol bus szót szlengben írnák többes számban. Egy másik sztoriban a Budapest Park fénytechnikájáról jegyzi meg, hogy nagyon szép, de van egy olyan videó is, amelyet „rendes” posztként tett fel a közösségi oldalára, és amelyben a Budapest Parkot járja be látható elégedettséggel.

Amikor Smith legutóbb Budapesten járt, azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy teljesen illegálisan felmászott a Lánchíd tetejére, sőt, egy klipet is forgatott ott. Később bevallotta: tudta, hogy tilosban jár.

A saját 51. születésnapja tiszteletére szervezett koncertje után 2019-ben sajtótájékoztatót is tartott magyar újságíróknak, amelyen a kapuzárási pánikról is beszélt.