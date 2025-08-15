Szép összeg ütheti a markát annak, aki pitonvadásznak áll Floridában

Floridában idén is megrendezték azt a több napos „kihívást”, aminek a célja, hogy az államban invazív fajnak számító burmai pitonból (Python bivittatus) minél többet eltávolítsanak a természetből, és felhívják a figyelmet arra, milyen veszélyt jelentenek ezek az állatok a helyi ökoszisztémára, írja CBS News.

A Hal- és Vadvédelmi Bizottság (Fish and Wildlife Conservation Commission – FWC) versenyén a tízezer dolláros (kb. 3,4 millió forintos) fődíjat Taylor Stanberry nyerte meg, aki összesen hatvan pitont kapott el.

CongratssssSSS to the winners of the 2025 FL Python Challenge™️!



This year, participants in the 10-day competition removed a record 294 invasive Burmese pythons from South FL, while helping raise awareness about invasive species of fish & wildlife! Nonnative Burmese pythons pose… pic.twitter.com/urePSb5qCk — MyFWC (@MyFWC) August 13, 2025

Stanberry férjével együtt saját vadvédelmi központot működtet, ahol többek között kígyókkal is foglalkoznak, és a Youtube-on, illetve az Instagramon is rendszeresen posztolnak munkájukról, illetve utazásaikról.

Az FWC közlése szerint ez volt az első alkalom, hogy Everglades Nemzeti Park is szerepelt a nyolc hivatalos versenyhelyszín közé, és 30 államból, valamint Kanadából érkezett 934 résztvevő rekordszámú, 294 pitont fogott el a 10 napos verseny során.

A burmai piton természetes élőhelye Dél- és Délkelet-Ázsia található, Floridában az 1970-es években kivadult és inváziós fajjá vált, nagyon jól érzik magukat államban. Három évvel ezelőtt például egy 5,48 méter hosszú, 97,5 kilós pitonra bukkantak a biológusok Floridában, de korábban is találkoztak már ebben az államban termetes példánnyal.