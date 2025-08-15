Szép összeg ütheti a markát annak, aki pitonvadásznak áll Floridában

Az idén meghirdetett pitonkihívás győztese 60 példánnyal került a listára élére.

Szép összeg ütheti a markát annak, aki pitonvadásznak áll Floridában

Floridában idén is megrendezték azt a több napos „kihívást”, aminek a célja, hogy az államban invazív fajnak számító burmai pitonból (Python bivittatus) minél többet eltávolítsanak a természetből, és felhívják a figyelmet arra, milyen veszélyt jelentenek ezek az állatok a helyi ökoszisztémára, írja CBS News.

A Hal- és Vadvédelmi Bizottság (Fish and Wildlife Conservation Commission – FWC) versenyén a tízezer dolláros (kb. 3,4 millió forintos) fődíjat Taylor Stanberry nyerte meg, aki összesen hatvan pitont kapott el.

Stanberry férjével együtt saját vadvédelmi központot működtet, ahol többek között kígyókkal is foglalkoznak, és a Youtube-on, illetve az Instagramon is rendszeresen posztolnak munkájukról, illetve utazásaikról.

Az FWC közlése szerint ez volt az első alkalom, hogy Everglades Nemzeti Park is szerepelt a nyolc hivatalos versenyhelyszín közé, és 30 államból, valamint Kanadából érkezett 934 résztvevő rekordszámú, 294 pitont fogott el a 10 napos verseny során.

A burmai piton természetes élőhelye Dél- és Délkelet-Ázsia található, Floridában az 1970-es években kivadult és inváziós fajjá vált, nagyon jól érzik magukat államban. Három évvel ezelőtt például egy 5,48 méter hosszú, 97,5 kilós pitonra bukkantak a biológusok Floridában, de korábban is találkoztak már ebben az államban termetes példánnyal.

