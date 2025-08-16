Kötbért kell fizetnie a szervezőknek a ByeAlex és a Sleppnek az augusztus 20.-i koncert lemondásáért

Kötbért fizetnek az augusztus 20.-i koncert szervezői a ByeAlex és a Slepp zenekarnak, akiknek lemondták a bulijukat indoklás nélkül – derült ki ByeAlex Facebook-bejegyzéséből. Az énekes szerint a szerződésből fakadó pénzt a zenekarnak és a stábnak teljesen korrekt módon megtérítik.

A posztban arról is írt, hogy „a lemondás ideje erősen egybecseng az ‘az én országom’ c. dalom megjelenésével, amiben egyébként egyetlen kifejezetten lázító, uszító gondolat sincsen megfogalmazva a kormányunk ellen, pedig két hete ezt kiabálják rá”.

ByeAlex drága véreim! gondolom, mostanra már mindenki hallotta, hogy egy augusztus 20.-i koncertünket meg nem indokolt okokból kifolyólag lemondták. a lemondás ideje erősen egybecseng az ‘az én országom’ c….

Azt is hozzátette, hogy szerinte egy rendkívül elegáns, igaz valóban csípős, kritikus, de hazafias dal lett. „Ha egy ilyen dal miatt ma hazánkban egy előadónak koncertet mondanak le, és listázásokkal bélyegzik meg őt, az szerintem egy rossz módja a szabadelvű művészekkel való diskurzusnak” – írta.

ByeAlex egyébként a pénzt, amit a kötbérből kapni fog nem tartja meg, felajánlotta a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítványnak, mert „nem fogad el olyan munkáért pénzt, amit nem végzett el”.

Csütörtökön derült ki, hogy indoklás nélkül visszamondták a Margaret Island és a ByeAlex és a Slepp fellépését a Szent István-napi koncertsorozat szervezői. Előtte mindkét zenekar neve megjelent azon a listán, Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője tett közzé szerdán, egy Facebook-bejegyzésben sorolta azokat a zenei előadókat, akik szerinte 35 éve minden megnyilvánulásukkal a „mocskos Fidesz” üzenetét terjesztik.