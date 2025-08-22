Letartóztatták a rappert, Lil Nas X egy szál alsóban volt és az utcán táncolt

Egy alsónadrágra vetkőzött férfihez hívták ki a Los Angeles-i rendőrséget csütörtökön, a férfi LA egyik főútján, a Ventura Boulevardon okozott feltűnést, írja a BBC.

Mint kiderült, az illető a világhírű rapper, Lil Nas X, aki a hivatalos jelentés szerint a kiérkező rendőrökre rontott. A rappert drogtúladagolás gyanújával kórházba szállították.

A TMZ egy olyan videót is közölt, amin állítólag a rapper látható: a férfi alsónadrágra vetkőzve, cowboy-csizmában táncol az utcán, és arra szólítja fel a járókelőket, hogy jöjjenek bulizni.

Lil Nas X várhatóan még idén jelenteti meg második albumát, a Dreamboy-t, emlékeztet a BBC.