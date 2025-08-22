Orvosi műhiba okozhatta Hulk Hogan halálát

A rendőrség megerősítette, hogy a pankrátor halála miatt indított nyomozást még nem zárták le.

Hulk Hogan özvegye közölte: egyik műtétje során megsérülhetett a pankrátor rekeszidege, ez okozhatta a halálát – írja a TMZ. Hozzátette: már megvannak elhunyt férje boncolásának eredményei, azonban ezeket nem akarta megmutatni a lapnak.

A rendőrség a lap érdeklődésére annyit megerősített: még folyamatban van a nyomozás. „Több rokonnal kommunikálunk. Az eset egyedisége miatt szükséges volt meginterjúvolnunk több tanút, és különböző helyekről is szükséges orvosi feljegyzéseket bekérnünk; a nyomozóink jelenleg is ezzel vannak elfoglalva. Ez időt vesz igénybe” – közölték a lappal.

A lap állítólagos törvényszéki forrásai szerint az ügy rendőrségi irataiban az áll: a Hogan halálakor jelenlévő foglalkozásterapeuta azt mondta a kiérkező rendőröknek, hogy a pankrátor orvosi műhiba miatt halt meg, mivel az egyik műtétje során egy orvos átvágta a légzéshez nélkülözhetetlen rekeszidegét.

Hulk Hogan lánya, Brooke korábban azt mondta: ha az emberek megnézhetnék a kiérkező rendőrök testkamerájának felvételeit, az „más megvilágításba helyezné”, mi is történt.

Hulk Hogan májusban esett át szívműtéten, és július végén, 71 évesen hunyt el. Halálának okaként hivatalosan szívinfarktust neveztek meg.

