Hulk Hogan halála előtt dokumentumfilmet forgatott az életéről a Netflixre

A CNN értesülései szerint Hulk Hogan egy Netflix számára készülő dokumentumfilmet forgatott a halála idején. Ahogy korábban mi is megírtuk, amerikai pankrátorlegenda és színész július 24-én hunyt el floridai otthonában, 71 éves korában.

A korábban be nem jelentett projekt a Netflix és a World Wrestling Entertainment (WWE) együttműködésével készül, Hogan rendkívüli életét és pályafutását mutatja be a ringben és azon kívül. A dokumentumfilmet Hogan váratlan halála ellenére is elkészítik, forgatása jelenleg is zajlik. A bemutató időpontját egyelőre nem jelentették be.

A projekt 2024 óta készül, eddig több mint 20 órányi interjúfelvételt forgattak le hozzá. „Az emberek egy olyan oldalát fogják látni, amit eddig soha” – mondta egy, a dokumentumfilmen dolgozó forrás a CNN-nek.

A Terry Bolleaként született, de világszerte Hulk Hogan néven közismertté váló profi pankrátor a sportág egyik legnagyobb alakjának számított, és jelentős szerepe volt abban, hogy a birkózást sportból látványos szórakoztatóipari műfajjá formálja. A pankrációból a színészetre áttérő Hogan olyan pankrátorok előtt kövezte ki az utat, mint Dwayne „A szikla” Johnson vagy John Cena, akik később maguk is színészként tettek szert világhírnévre.

Hogan halálát szívleállás okozta, de állítólag már hónapok óta nem volt jól. A floridai Clearwater város rendőrsége elmondta, hogy halálának körülményeiben semmi gyanúsat nem találtak, idegenkezűséget nem állapítottak meg.