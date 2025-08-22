Egymillió kóbor kutyát gyűjtenek be és ivartalanítanak Delhiben, aztán lehet közülük válogatni

A Legfelsőbb Bíróság szigorú döntést hozott, amin azóta már módosított is. Aki szeretne, jelezheti is, hogy szívesen adoptálna egy állatot, ami korábban az utcán élt.

Az állatvédő szervezetek országos tiltakozásának hatására az indiai Legfelsőbb Bírósága módosította korábbi határozatát, amely Delhi és elővárosai hatóságait arra kötelezte, hogy minden kóbor kutyát befogjanak, írja a BBC.

Az új szabályozás értelmében – kivételt képeznek az agresszív vagy veszett kutyák – ha megtörtént az ivartalanítás és megkapták az oltásaikat, az állatokat el kell engedni ott, ahol rájuk találtak, illetve leendő gazdák a helyi önkormányzatnál jelezhetik örökbe fogadási szándékukat, ám az adoptált állatok később nem kerülhetnek vissza az utcára. Emellett a bíróság megtiltotta a kóbor kutyák etetését közterületen, és külön erre a célra kijelölt helyek kialakítását rendelte el.

A Legfelsőbb Bíróság augusztus 11-én még aggodalmát fejezte ki a „harapások és veszettség egyre növekvő problémája” miatt Delhiben és környékén, ám azon döntésük, hogy a fővárosban és elővárosaiban az összes kóbor kutyát menhelyekre kell volna szállítani néhány hét leforgása alatt, szembe ment az érvényben lévő szabályozással, amely szerint az ivartalanított kutyákat vissza kell vinni arra a helyre, ahol befogták őket, és több állatvédő szervezet is figyelmeztetett arra, hogy a menhelyek túlzsúfoltsága milyen problémákhoz vezethet.

A visszajelzések hatására a fentebb említett intézkedések mellett a Legfelsőbb Bíróság jelezte, hogy egy, az egész országra vonatkozó irányelv kidolgozását is tervezik, tekintettel arra, hogy ez már többállamban is folyamatban van.

Ugyan a módosított döntést több állatvédő szervezet üdvözölte, Alokparna Sengupta, a Humane World for Animals India vezetője hangsúlyozta, hogy szükség lenne egy tudományos alapokon nyugvó, egyértelmű kritériumrendszer kialakítására az agresszív kutyák azonosításához, hogy ne lehessen visszaélni a szabályozással.

