Hosszú jogi csata után neveztek át egy rasszistának tartott berlini utcát

Hosszú jogi csatározás után mégis átnevezik Berlin központjának egyik híres utcáját: a Mohrenstrasse (Mór utca) szombattól Anton Wilhelm Amo nevét viseli – írta a Deutsche Welle.

Anton Wilhelm Amo a mai Ghána területén született, rabszolgaként került Európába, ahol Braunschweig-Wolfenbüttel grófja biztatására egyetemre járhatott, és 1734-ben ledoktorált. Filozófusként a német felvilágosodás fontos alakja lett.

A Mór utca régóta vita tárgya volt Németországban, sokan rasszistának találták, mások ezt felesleges hangulatkeltésnek nevezték. Több civil szervezet azzal érvelt, hogy a mór a német nyelvben nemcsak a fekete színre utal, hanem azt is jelentheti, hogy „hülye” vagy „primitív”.

A berlini hatóságok végül 2020-ban döntöttek az átnevezéséről, de ekkor a lakók bíróságon támadták meg a határozatot. Öt évvel később, 2025 júliusában, a fellebbviteli bíróság megerősítette a közigazgatási bíróság döntését, miszerint a lakosoknak nincs jogalapjuk a névváltoztatás ellen jogi lépéseket tenni.

A „Pro Mohrenstrasse” nevű civil szervezet augusztusban még egy utolsó jogi kísérletet tett a névváltoztatás megakadályozására, de a berlini-brandenburgi bíróság ismét megerősítette döntését, amely engedélyezte a névváltoztatást. Az átnevezési ünnepségre szombaton került sor, nemcsak az utcanévtáblákat cserélték le, hanem a Mohrengasse metrómegállót is átnevezik.

A mór szó nem csak utcaneveknél okozott problémát. Svájcban 2020-ban az ország egyik legnagyobb kereskedelmi lánca, a Migros, úgy döntött, hogy a viták miatt nem forgalmazza tovább a Mohrenkopf nevű édességet.