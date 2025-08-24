A másik Menendez testvér szabadlábra helyezését is elutasították

Kaliforniában egymást követő napokon döntött a börtönbizottság a Menendez fivérek ügyében: augusztus 21-én Erik, 22-én pedig Lyle Menendez feltételes szabadlábra helyezési kérelmét utasították el – írja az USA Today.

A döntések éppen szüleik brutális meggyilkolásának 36. évfordulója után születtek. A most 57 éves Lyle Menendez virtuálisan vett részt a San Diegó-i börtönből a tíz órás meghallgatáson. Elismerte felelősségét a szülei 1989-es kivégzésében, bocsánatot kért érte, és azt mondta: „Anyámnak és apámnak nem kellett volna meghalnia azon a napon. Mélységesen sajnálom, aki akkor voltam.”

A bizottság ugyan őszintének találta a bűnbánatát, de szerintük továbbra is hajlamos a szabályszegésre és az antiszociális viselkedésre. Az is rontott a helyzetén, hogy Lyle többször is használt tiltott mobiltelefonokat a börtönben. Bár bűncselekményhez nem kötötték a készülékeket, a bizottság szerint az ilyen szabályszegések komoly kockázatot jelentenek.

Egy nappal korábban, augusztus 21-én Erik Menendez szabadulását is megtagadták. A 54 éves férfi három évig nem kérheti újra a szabadlábra helyezést. A bizottság szerint börtönévei alatt sorozatosan sértett meg szabályokat, többek között verekedés, tiltott eszközök birtoklása és manipuláció miatt.

A Menendez testvérek 1996-ban kaptak életfogytiglani börtönbüntetést, miután 1989 augusztusában, Beverly Hills-i otthonukban agyonlőtték tehetős szüleiket, Jose és Kitty Menendezt. A védelem azzal érvelt, hogy a szülők hosszú éveken át fizikailag és szexuálisan bántalmazták fiaikat, a vád szerint viszont a gyilkosságot kapzsiság motiválta.

A testvérek tavaly új esélyt kaptak a feltételes szabadlábra helyezésre, miután ítéletüket a kaliforniai jogszabályok változása miatt 50 év szabadságvesztésre változtatták, lehetőséget adva a feltételes szabadlábra helyezésre. Ezt azonban eddig egyikőjüknek sem sikerült elérnie.

A nyitókép forrása: California Department of Corrections / AFP.