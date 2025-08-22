Harminc év után is megtagadták a feltételes szabadlábra helyezést az egyik Menendez testvértől

Több mint három évtizeddel szülei meggyilkolása után ismét a nyilvánosság elé került a hírhedt Menendez-testvérpár ügye. A kaliforniai kegyelmi bizottság csütörtökön elutasította Erik Menendez kérelmét, aki 1989-ben bátyjával, Lyle-lal együtt lőtte agyon gazdag szüleit Beverly Hills-i otthonukban – írja a BBC.

Erik először fordult a bizottsághoz, de a döntéshozók szerint továbbra is indokolatlan kockázatot jelentene a társadalomra. A testület kifogásolta a férfi börtönbeli fegyelmi vétségeit és a gyilkosság előtti bűncselekményeit is. A bizottság egyik tagja hangsúlyozta, hogy a kegyetlen gyilkosság után nem mutatott együttérzést.

A meghallgatáson Erik bocsánatot kért családjától, és könnyek között beszélt a szülei meggyilkolásáról, amelyet a testvérek önvédelemként tüntetnek fel szexuális bántalmazásra hivatkozva már évtizedek óta. Az ügyészség szerint viszont kapzsiság vezette őket, ugyanis a gyilkosság után 700 ezer dollárt költöttek luxuscikkekre.

A családtagok közül volt, aki Erik mellett tanúskodott. Nagynénje például megbocsátott neki, és könyörgött szabadulásáért. A férfi három év múlva próbálkozhat újra.

A fiatalabb testvér, Lyle Menendez pénteken áll egy másik bizottság elé, őt is érintheti a tavasszal hozott bírói döntés, amely enyhítette a testvérek büntetését. A korábbi életfogytiglani ítéletet 50 év szabadságvesztésre változtatták, lehetőséget adva a feltételes szabadlábra helyezésre.

A nyitókép forrása: California Department of Corrections / AFP