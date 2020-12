Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Forbes által összefésült 25-ös listára is két magyar fürdő is befutott.","shortLead":"A Forbes által összefésült 25-ös listára is két magyar fürdő is befutott.","id":"20201215_furdo_instagram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b1491c0-5b94-443a-8bb0-806420e23876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232fbc2a-b157-4701-8569-9dc17a67272b","keywords":null,"link":"/elet/20201215_furdo_instagram","timestamp":"2020. december. 15. 13:26","title":"A Széchenyi a második legtöbbször hashtagelt fürdő az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét. Mindenesetre egy furcsa közbeszerzési eljárás végén a régi üzemeltető egyik fele lesz az új üzemeltető.","shortLead":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét...","id":"202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc068ed-9f17-402f-af41-4eb4bc6faefc","keywords":null,"link":"/360/202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","timestamp":"2020. december. 14. 17:00","title":"Senki sem tudja, milyen lesz az új Bubi, de jó eséllyel olyan, mint a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik leghíresebb olasz dalt költötte át, azzal mondott köszönetet a csapatnak.","shortLead":"Az egyik leghíresebb olasz dalt költötte át, azzal mondott köszönetet a csapatnak.","id":"20201214_sebastian_vettel_f1_dal_azzurro_ferrari_aston_martin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8ba1eb1-14c6-44e6-8bb2-2f1eb5f1c354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab42937-fe8b-4c60-9568-415ab667973f","keywords":null,"link":"/elet/20201214_sebastian_vettel_f1_dal_azzurro_ferrari_aston_martin","timestamp":"2020. december. 14. 11:49","title":"Dalban búcsúzott Vettel a Ferraritól – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány hatalmas, a GDP 6,5 százalékával egyenértékű hiányt vár az államháztartásban jövőre. Ebből 700 milliárdot fedez az idei év végi devizakötvény-kibocsátás, 1000 milliárdot adhatnak a lakosság állampapír-vásárlásai, 1600 milliárdot pedig az egyéb befektetők.","shortLead":"A kormány hatalmas, a GDP 6,5 százalékával egyenértékű hiányt vár az államháztartásban jövőre. Ebből 700 milliárdot...","id":"20201214_Magyarorszagnak_3332_milliard_forint_kolcsonre_lesz_szuksege_2021ben_ezer_milliardot_a_lakossag_ad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604d24c9-8cca-4b53-8e27-673c6a4cad4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Magyarorszagnak_3332_milliard_forint_kolcsonre_lesz_szuksege_2021ben_ezer_milliardot_a_lakossag_ad","timestamp":"2020. december. 14. 17:21","title":"Magyarországnak 3332 milliárd forint kölcsönre lesz szüksége jövőre, ezer milliárdot a lakosság ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f628ca-d9e8-400b-b554-cab4ed1ab7f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A halotti bizonyítvány csak két hónappal azután készült el, hogy a rocklegenda meghalt.","shortLead":"A halotti bizonyítvány csak két hónappal azután készült el, hogy a rocklegenda meghalt.","id":"20201214_Kiderult_mitol_halt_meg_Eddie_Van_Halen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83f628ca-d9e8-400b-b554-cab4ed1ab7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf2abee-ae5f-473d-81e0-89d49c43e8fb","keywords":null,"link":"/kultura/20201214_Kiderult_mitol_halt_meg_Eddie_Van_Halen","timestamp":"2020. december. 14. 13:29","title":"Kiderült, mitől halt meg Eddie Van Halen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c74d36-c3c8-4460-b017-ff5b247f8fa8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Bártfai-Mager Andreával együtt szerzett meg két földterületet Szerencs mellett még tavaly nyáron az a férfi, aki több szálon is kötődik a nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli miniszter volt férje, a jelenleg körözés alatt álló Balogh Sándor üzletember rokoni és üzleti köréhez. Ám hiába is kerestük, ezeket az ingatlanokat nem írta bele vagyonbevallásába a miniszter, aki megkeresésünkre ezt \"figyelmetlenségéből adódó adminisztratív hibával\" magyarázta. A földeket – kevesebb mint egy év birtoklás után – eladta, akárcsak a tulajdonostársa.","shortLead":"Bártfai-Mager Andreával együtt szerzett meg két földterületet Szerencs mellett még tavaly nyáron az a férfi, aki több...","id":"20201214_foldugylet_nemzeti_vagyonert_felelos_miniszter_bartfai_mager_andrea_balogh_sandor_vagyonnyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7c74d36-c3c8-4460-b017-ff5b247f8fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78a8fbe-de39-4e04-be4e-460f1379701b","keywords":null,"link":"/360/20201214_foldugylet_nemzeti_vagyonert_felelos_miniszter_bartfai_mager_andrea_balogh_sandor_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. december. 14. 06:30","title":"Több tízmilliót érő földjeit hagyta ki vagyonnyilatkozatából a miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Önkéntesen, térítésmentesen lehet jelentkezni a vakcina felvételére.","shortLead":"Önkéntesen, térítésmentesen lehet jelentkezni a vakcina felvételére.","id":"20201215_koronavirus_jarvany_vakcina_honvedkorhaz_pfizer_biontech","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a81f0373-bad8-4e50-847d-b5fd8282ac2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c473504-fded-40c7-a7ac-3e6722cb1e41","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_koronavirus_jarvany_vakcina_honvedkorhaz_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 15. 14:06","title":"Még az idén megkezdenék a Honvédkórház dolgozóinak beoltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz államfő táviratot küldött a leendő demokrata elnöknek.","shortLead":"Az orosz államfő táviratot küldött a leendő demokrata elnöknek.","id":"20201215_vlagyimir_putyin_joe_biden_gyozelem_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6953f958-f98b-4823-a4f9-3d615ed7deb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201215_vlagyimir_putyin_joe_biden_gyozelem_elnokvalasztas","timestamp":"2020. december. 15. 10:41","title":"Putyin gratulált Biden győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]