[{"available":true,"c_guid":"0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","shortLead":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","id":"20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2ae477-2b07-4627-8fcd-396f3ec52e5a","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","timestamp":"2020. december. 12. 14:32","title":"Több mint 50 év után, de megfejtették a zodiákus gyilkos egyik rejtjeles üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87cf4f54-151c-4653-9c7c-c8424c73cff2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A CR–Facilities Zrt.-vel azt követően bontott szerződést a főváros, hogy fény derült offshore hátterére.","shortLead":"A CR–Facilities Zrt.-vel azt követően bontott szerződést a főváros, hogy fény derült offshore hátterére.","id":"20201212_Kozlemenyben_cafolja_a_vadakat_a_BKV_busztendereben_erintett_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87cf4f54-151c-4653-9c7c-c8424c73cff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602db26b-352b-439c-950f-03581bca7006","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_Kozlemenyben_cafolja_a_vadakat_a_BKV_busztendereben_erintett_ceg","timestamp":"2020. december. 12. 13:54","title":"Közleményben cáfolja a vádakat a BKV busztenderében érintett cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2d5ceb-4c61-44b3-88f2-008cd64639b9","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A hatodik videóban Rohonyi Barnabás J. R. R. Tolkien Karácsonyi levelek című kötetéből olvas fel.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201212_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_6_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f2d5ceb-4c61-44b3-88f2-008cd64639b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093fd842-c165-4846-8fec-6e36cce2ac32","keywords":null,"link":"/kultura/20201212_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_6_resz","timestamp":"2020. december. 12. 18:05","title":"„Küldök még neked szeretetteljes ölelést” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b513dc2e-7401-4c81-86c4-f8d80affec51","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már annak sem örültek sokan, hogy az Apple kihagyta az iPhone 12-k mellől a töltőt és a fülhallgatót. Állítólag tovább redukálná a doboz tartalmát, és töltőkábelt sem adna a telefonhoz.","shortLead":"Már annak sem örültek sokan, hogy az Apple kihagyta az iPhone 12-k mellől a töltőt és a fülhallgatót. Állítólag tovább...","id":"20201213_apple_iphone_doboz_nincs_mobil_tolto_kabel_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b513dc2e-7401-4c81-86c4-f8d80affec51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb528615-7a91-4ac0-bcb8-8e4474028212","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_apple_iphone_doboz_nincs_mobil_tolto_kabel_2021","timestamp":"2020. december. 13. 08:03","title":"Töltőkábel sem lesz az iPhone-ok dobozában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4011b8-9038-407d-a7cf-a99fec224488","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogy ne legyen olyan szomorú a bezárt színházakkal teli utcák látványa, civil kezdeményezésre táncos szolidaritási videót forgattak Budapesten. A klip a hvg.hu-n látható először.","shortLead":"Hogy ne legyen olyan szomorú a bezárt színházakkal teli utcák látványa, civil kezdeményezésre táncos szolidaritási...","id":"20201212_Egyutt_a_szinhazert_Wolf_Kati_dalara_szolidaritasbol_tancolnak_a_pesti_utcakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d4011b8-9038-407d-a7cf-a99fec224488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3feb82-0858-48c8-b1aa-0ddecdd1ec6b","keywords":null,"link":"/elet/20201212_Egyutt_a_szinhazert_Wolf_Kati_dalara_szolidaritasbol_tancolnak_a_pesti_utcakon","timestamp":"2020. december. 12. 15:12","title":"Együtt a színházért: Wolf Kati dalára, szolidaritásból táncolnak a pesti utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34e8c87-537b-4ad0-8530-4b536fdf0149","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy súlyos baleset után jött a megvilágosodás: eredeti szakmája nem neki való. Helyette egy egyszerű, mégis ötletes újítással üzent hadat a szívószálhulladéknak, s csinált ebből dollármilliós üzletet.","shortLead":"Egy súlyos baleset után jött a megvilágosodás: eredeti szakmája nem neki való. Helyette egy egyszerű, mégis ötletes...","id":"202050_sokan_szivnak_vele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f34e8c87-537b-4ad0-8530-4b536fdf0149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050e102f-a468-4fd7-97ad-2f4acb66f233","keywords":null,"link":"/360/202050_sokan_szivnak_vele","timestamp":"2020. december. 13. 08:30","title":"Neurológusból lett hivatásos környezetvédő, a műanyagtól mentené meg a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"180 millió forint értékű kenőpénz elfogadásával gyanúsítják Milan Lucanskyt. Jelenleg kórházban ápolják öngyilkossági kísérlete során szerzett sérülései miatt.","shortLead":"180 millió forint értékű kenőpénz elfogadásával gyanúsítják Milan Lucanskyt. Jelenleg kórházban ápolják öngyilkossági...","id":"20201213_Ongyilkos_akart_lenni_a_bortonben_a_volt_szlovak_rendorfonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=954e380b-10a1-4870-a022-ac0eaae6801c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050b3680-759d-4692-b6a3-3cfd28a8ea66","keywords":null,"link":"/vilag/20201213_Ongyilkos_akart_lenni_a_bortonben_a_volt_szlovak_rendorfonok","timestamp":"2020. december. 13. 10:49","title":"Öngyilkos akart lenni a börtönben a volt szlovák rendőrfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0d41fb-576e-4613-b80b-292ed85b07f8","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"\"Rubera úr, én vagyok Ferenc pápa, kétszer is kinyomta a hívásomat, alkalmas időben telefonálok?\" – ezzel hívta fel öt évvel ezelőtt a háromgyerekes, azonos nemű házasságban élő Andrea Ruberát a katolikus egyház feje. A hívő melegjogi aktivistával a gyereknevelésről, az őszinteségről és a hazugság áráról beszélgettünk. Portréinterjú.","shortLead":"\"Rubera úr, én vagyok Ferenc pápa, kétszer is kinyomta a hívásomat, alkalmas időben telefonálok?\" – ezzel hívta fel öt...","id":"202050_andrea_rubera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd0d41fb-576e-4613-b80b-292ed85b07f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9281a2-d470-430b-bc8c-b4ac312db018","keywords":null,"link":"/360/202050_andrea_rubera","timestamp":"2020. december. 13. 11:00","title":"Nagy család, két apa, egy Isten: \"Az őszinteségünk a gyerekeknek szól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]