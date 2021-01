Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikust vasárnap vették őrizetbe, az eljárással szemben az Európai Bizottság hétfői állásfoglalásában emelt kifogást.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikust vasárnap vették őrizetbe, az eljárással szemben az Európai Bizottság hétfői...","id":"20210118_magyar_kormany_alekszej_navalnij_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=024c7991-c9b3-41d3-be0b-695bfee6f57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954329b7-dc28-4eb0-a6cb-2a3acfb5c6fc","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_magyar_kormany_alekszej_navalnij_letartoztatas","timestamp":"2021. január. 18. 16:53","title":"A magyar kormány is elítéli Navalnij letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcff087-0fd5-4fba-abb1-b12dc33cef93","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy több mint 2500 éves halotti templomot és más annál is régebbi szarkofágokat fedeztek fel a szakkarai nekropoliszban, amely már tavaly is szenzációs felfedezésekkel lepte meg a tudósokat – jelentette be az egyiptomi műemlékvédelmi minisztérium.","shortLead":"Egy több mint 2500 éves halotti templomot és más annál is régebbi szarkofágokat fedeztek fel a szakkarai...","id":"20210118_egyiptom_szarkofagok_halotti_templom_szakkara_nekropolisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fcff087-0fd5-4fba-abb1-b12dc33cef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6e1a06-99bf-4b59-9091-c07996595614","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_egyiptom_szarkofagok_halotti_templom_szakkara_nekropolisz","timestamp":"2021. január. 18. 06:03","title":"52 darab 3000+ éves szarkofágot és egy halotti templomot találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós szerint a koronavírus elleni vakcina nem pártpolitikai kérdés, a DK szerint csak olyan vakcinával kellene oltani az időseket, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség is jóváhagy.","shortLead":"Kásler Miklós szerint a koronavírus elleni vakcina nem pártpolitikai kérdés, a DK szerint csak olyan vakcinával kellene...","id":"20210117_Erosodik_a_politikai_vita_a_kinai_vakcina_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8e7250-9fbf-413c-99cc-31cde8c0e663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8b8d8e-c2a5-4687-a1fc-5933ed398a16","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Erosodik_a_politikai_vita_a_kinai_vakcina_miatt","timestamp":"2021. január. 17. 13:54","title":"Erősödik a politikai vita a kínai vakcina miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc2426d-a2ca-4c41-858d-158bbee146d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vita nem ült el az Open Library (Nyílt Könyvtár) körül, de az internetes kölcsönzést néhány hete azzal könnyítették meg, hogy igazi könyvtárra emlékeztető virtuális polcokra helyezték a könyveket. ","shortLead":"A vita nem ült el az Open Library (Nyílt Könyvtár) körül, de az internetes kölcsönzést néhány hete azzal könnyítették...","id":"202102_open_library_virtualis_kozkonyvtar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc2426d-a2ca-4c41-858d-158bbee146d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728baa55-c726-41c1-8782-75dc666e9bb6","keywords":null,"link":"/360/202102_open_library_virtualis_kozkonyvtar","timestamp":"2021. január. 18. 17:00","title":"Globális tudásnépszerűsítés vagy a szerzői jogok világméretű megsértése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette be vasárnap Matt Hancock brit egészségügyi miniszter.","shortLead":"A 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette...","id":"20210117_Tulteljesitik_oltasi_tervuket_a_britek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f924b7-1b77-4ff5-b7e8-76632d248385","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Tulteljesitik_oltasi_tervuket_a_britek","timestamp":"2021. január. 17. 17:27","title":"Túlteljesítik oltási tervüket a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új vállalkozást január 11-én jegyezték be, légi, szárazföldi és vízi szállítást kiegészítő szolgáltatást is vállalnak.","shortLead":"Az új vállalkozást január 11-én jegyezték be, légi, szárazföldi és vízi szállítást kiegészítő szolgáltatást is...","id":"20210118_rogan_cecilia_szallitmanyozas_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e526ec-c785-405f-9f9f-5631594516a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210118_rogan_cecilia_szallitmanyozas_cegek","timestamp":"2021. január. 18. 11:27","title":"Szállítmányozási céget alapított Rogán Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335874a8-d7c3-4341-befe-4674ff105be0","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Vasárnap délután Berlinben felszállt a Moszkvába tartó repülőgépre Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki, aki az utóbbi fél évben Németországban lábadozott, miután tavaly augusztusban idegméreggel próbálták őt megölni az oroszországi Tomszkban. ","shortLead":"Vasárnap délután Berlinben felszállt a Moszkvába tartó repülőgépre Alekszej Navalnij, a legismertebb orosz ellenzéki...","id":"20210117_Navalnij_elindult_Oroszorszagba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=335874a8-d7c3-4341-befe-4674ff105be0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1ae2d07-2bfb-4e23-9c4a-ceb549e068f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnij_elindult_Oroszorszagba","timestamp":"2021. január. 17. 16:30","title":"Navalnij úton van Oroszországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új törvény szerint a hírszerző ügynökségek már nem tarthatnak vissza ufómegfigyelésekkel kapcsolatos információkat. Ennek keretében tettek nyilvánossá egy vaskos iratanyagot, amelyet 70 éven át bővítgetett a CIA.","shortLead":"Egy új törvény szerint a hírszerző ügynökségek már nem tarthatnak vissza ufómegfigyelésekkel kapcsolatos információkat...","id":"20210118_cia_hirszerzes_ufok_ufoakta_ufo_ufokutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf86a35b-e505-4d13-b814-7918e55a210f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1cefc2-98bd-4a32-ac94-3380244b4db8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_cia_hirszerzes_ufok_ufoakta_ufo_ufokutatas","timestamp":"2021. január. 18. 11:45","title":"2700 oldalnyi CIA-s ufóakta lett nyilvános, ide kattintva ön is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]