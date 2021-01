Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az áruházláncnál 4–8 százalékkal emelkedtek a fizetések januártól.","shortLead":"Az áruházláncnál 4–8 százalékkal emelkedtek a fizetések januártól.","id":"20210118_beremeles_aldi_600_ezer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1232a2ed-7e64-474f-8e6b-7f362e27aab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97b20af-bb83-4eea-9608-b2b4c6a7d8d8","keywords":null,"link":"/kkv/20210118_beremeles_aldi_600_ezer","timestamp":"2021. január. 18. 10:28","title":"Béremelés volt az Aldinál, az áruházvezetők kezdő bére bruttó 600 ezer forint lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f220614a-9772-4914-95f1-1c1089bd235b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai Kia Mohave kabintere legalább olyan jól néz ki, mint bármelyik prémium kategóriás gyártó modelljének belseje. ","shortLead":"A dél-koreai Kia Mohave kabintere legalább olyan jól néz ki, mint bármelyik prémium kategóriás gyártó modelljének...","id":"20210118_A_legluxusabb_Kiat_meg_az_emblemaja_sem_arulja_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f220614a-9772-4914-95f1-1c1089bd235b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7ec908-fee0-45aa-b884-97efebc6c28f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210118_A_legluxusabb_Kiat_meg_az_emblemaja_sem_arulja_el","timestamp":"2021. január. 18. 16:20","title":"Ezt a luxus Kiát még az emblémája sem árulja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4969e0cc-e7a1-47f4-bb9b-260bdeb67335","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A XX. század magyar irodalmának egyik legjelentősebb újítója és morális etalonja, az abszurd dráma, az egzisztencialista regény, a posztmodern próza úttörő mestere volt Mészöly Miklós. Hol tiltották, hol tűrték, és igazából csak a rendszerváltás után kapta meg a formátumához méltó elismerést. ","shortLead":"A XX. század magyar irodalmának egyik legjelentősebb újítója és morális etalonja, az abszurd dráma...","id":"20210119_A_huvos_szenvedely_mestere__100_eve_szuletett_Meszoly_Miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4969e0cc-e7a1-47f4-bb9b-260bdeb67335&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8768f2c-352f-40fe-8df2-fb6c7188b7ff","keywords":null,"link":"/360/20210119_A_huvos_szenvedely_mestere__100_eve_szuletett_Meszoly_Miklos","timestamp":"2021. január. 19. 13:00","title":"A hűvös szenvedély mestere – 100 éve született Mészöly Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A felmentését kérte a fesztivál igazgatója és a művészeti igazgató is. ","shortLead":"A felmentését kérte a fesztivál igazgatója és a művészeti igazgató is. ","id":"20210119_szegedi_szabadteri_jatekok_fesztival_felmentes_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e023e6-3b95-4520-8b9e-56a374f5b41d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3ea044-9db0-4707-9533-515fc7bf1457","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_szegedi_szabadteri_jatekok_fesztival_felmentes_lemondas","timestamp":"2021. január. 19. 09:15","title":"Váratlanul lemondott a Szegedi Szabadtéri Játékok vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott. Azonnal őrizetbe vették, egy rendőrörsre vitték, ahol megtartották a bírósági meghallgatását, és már el is ítélték.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus vasárnap este érkezett vissza Moszkvába Berlinből, ahol megmérgezése óta lábadozott...","id":"20210118_navalnij_targyalas_mergezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=010705bd-7bd1-4b68-a807-b826c1fdafbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4197994-179b-4c85-9fd0-a0d95cc886a0","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_navalnij_targyalas_mergezes","timestamp":"2021. január. 18. 14:50","title":"Harminc napra bezárják Alekszej Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c5a3d7-9634-4317-a64f-8abc6e302bbe","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétezer éves, páratlan leletnek számító gyermeksírra bukkantak Clermont-Ferrand közép-franciaországi városban: az első század elején eltemetett gyermeket vázákkal és állati áldozatokkal, köztük kutyával vették körül. Francia régészek különlegesnek nevezték a felfedezést. ","shortLead":"Kétezer éves, páratlan leletnek számító gyermeksírra bukkantak Clermont-Ferrand közép-franciaországi városban: az első...","id":"20210119_2000_eves_gyermeksir_franciaorszag_clermont_ferrand_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1c5a3d7-9634-4317-a64f-8abc6e302bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7a39f0-11e4-49b9-9e35-41af63ca87f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_2000_eves_gyermeksir_franciaorszag_clermont_ferrand_repuloter","timestamp":"2021. január. 19. 07:03","title":"Páratlan lelet: 2000 éves gyermeksírt tártak fel Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két nappal az ostrom után beszélt egy laptop eltűnéséről Pelosi szóvivője. ","shortLead":"Két nappal az ostrom után beszélt egy laptop eltűnéséről Pelosi szóvivője. ","id":"20210118_nancy_pelosi_lopott_laptop_orosz_titkosszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c34bf96-31e4-4b5b-80f1-6233608d6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a492c6a3-13d3-4194-863c-abe797d53cad","keywords":null,"link":"/vilag/20210118_nancy_pelosi_lopott_laptop_orosz_titkosszolgalat","timestamp":"2021. január. 18. 18:54","title":"Nancy Pelositől lopott adathordozót próbálhatott az oroszoknak eladni a Capitolium egy ostromlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Genderezett egy sort az államtitkár, amikor Ungár Péter megkérdezte, miért van arról szó a tankönyvben, hogy a férfiak beszélnek a politikáról és az üzletről, a nők pedig az érzelmi életről.","shortLead":"Genderezett egy sort az államtitkár, amikor Ungár Péter megkérdezte, miért van arról szó a tankönyvben, hogy a férfiak...","id":"20210119_retvari_tankonyv_ungar_nemek_ferfiak_nok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f08eb12-395f-464c-bda9-f2422a8007d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87cf771-7eac-4c2c-a25a-956999f53c99","keywords":null,"link":"/elet/20210119_retvari_tankonyv_ungar_nemek_ferfiak_nok","timestamp":"2021. január. 19. 10:10","title":"Rétvári: Azért írják a tankönyvben, hogy a férfi politizál, a nő érzelmi életet él, mert ezek a jellemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]