[{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát, és beszélt arról is, miért nem tolták ki este 10-ig a kijárási tilalom kezdetét. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában azt mondta, ő a kínai vakcinával akarja beoltatni magát...","id":"20210129_Orban_kossuth_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454bf7f5-aeb4-4461-aade-6acb776354b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Orban_kossuth_korlatozas","timestamp":"2021. január. 29. 07:42","title":"Orbán: Jövő hét elejétől megkezdődik a regisztráció alapú oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit mutációval szemben is nagyon jó hatékonyságot tapasztaltak a kísérletek során.","shortLead":"A brit mutációval szemben is nagyon jó hatékonyságot tapasztaltak a kísérletek során.","id":"20210129_novavax_kiserlet_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a77199-240f-469c-a4b4-b070095ae516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c037a8cf-0089-4681-a719-18d7760938b0","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_novavax_kiserlet_vakcina_koronavirus","timestamp":"2021. január. 29. 05:38","title":"Közel 90 százalékos hatékonyságot mutatott a Novavax vakcinája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy év alatt több mint egymillió csoportot távolítottak el a közösségi oldalról.","shortLead":"Egy év alatt több mint egymillió csoportot távolítottak el a közösségi oldalról.","id":"20210128_Politikai_szervezet_Facebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1bcf396-7d43-418a-903c-fcc83c86b9fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_Politikai_szervezet_Facebook","timestamp":"2021. január. 28. 05:17","title":"Nem ajánl többé politikai szervezeteket felhasználóinak a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszas és indulatos vita után döntött a szenátus Szegeden. Információink szerint ha tartják a kari szavazás eredményét a szenátusi tagok, nem ez az eredmény születik. Pécsen ennél elsöprőbb volt az arány, ott 29 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett ment át a javaslat. ","shortLead":"Hosszas és indulatos vita után döntött a szenátus Szegeden. Információink szerint ha tartják a kari szavazás eredményét...","id":"20210129_Szegeden_megszavaztak_a_modellvaltast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fedaf10-9108-43e6-9ffc-76b69ce71be9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0345305e-8256-42c4-8574-b5533213953f","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Szegeden_megszavaztak_a_modellvaltast","timestamp":"2021. január. 29. 15:36","title":"Döntöttek a szenátusok: Alapítványi fenntartásba kerülhet a Szegedi és Pécsi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71eb059-5253-468c-9565-52e2680ccfe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel Iris Xe néven mutatta be a korábban DG1 kódnéven futó grafikus processzorát, amit kifejezetten üzleti felhasználásra készített a cég.","shortLead":"Az Intel Iris Xe néven mutatta be a korábban DG1 kódnéven futó grafikus processzorát, amit kifejezetten üzleti...","id":"20210128_intel_grafikus_kartya_iris_xe_gpu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b71eb059-5253-468c-9565-52e2680ccfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af9f37c-95ac-4096-bcc4-3f2be6b18248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_intel_grafikus_kartya_iris_xe_gpu","timestamp":"2021. január. 28. 10:33","title":"20 év után új videokártyát készített az asztali gépekbe az Intel, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oltás korábbi termékinformációján \"legalább\" 21 nap szerepelt, a WHO állásfoglalásában viszont legfeljebb 4 hetet írt. A gyógyszerügynökség vizsgálata szerint az előbbit kell követni.","shortLead":"Az oltás korábbi termékinformációján \"legalább\" 21 nap szerepelt, a WHO állásfoglalásában viszont legfeljebb 4 hetet...","id":"20210128_europai_gyogyszerugynokseg_vakcina_pfizer_elso_masodik_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bedea4f-48f4-4492-aa17-3cf30171218f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cd11f3-a772-437e-a41a-c123b877d33b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_europai_gyogyszerugynokseg_vakcina_pfizer_elso_masodik_oltas","timestamp":"2021. január. 28. 20:30","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség szerint 3 hétnek kell eltelnie a Pfizer-vakcina első és második oltása között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153","c_author":"Oroszi Babett, Dobszay János","category":"360","description":"A Szerencsejáték Zrt.-nél nem csak a lottón lehet nagy pénzeket nyerni, olykor elég hozzá egy kis fideszes háttér is – derül ki a szervezet adatainak elemzéséből. ","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt.-nél nem csak a lottón lehet nagy pénzeket nyerni, olykor elég hozzá egy kis fideszes háttér is –...","id":"202104__szerencsejatektamogatasok__hatszel__imareggeli__rajuk_mosolygott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08c85a0a-b244-454c-85ea-81a6bd02a153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2e37d5-528b-4f09-a973-67d5ee114d35","keywords":null,"link":"/360/202104__szerencsejatektamogatasok__hatszel__imareggeli__rajuk_mosolygott","timestamp":"2021. január. 29. 07:00","title":"Rogánék, imareggelik, oligarchák hobbijai - ezeket támogatta az állam aranytojást tojó tyúkja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy magyar résztvevőkkel kiegészült nemzetközi kutatócsoport a nagy erejű földrengésekkel összefüggésben fellépő légköri és ionoszféra-zavarokat tanulmányozta.","shortLead":"Egy magyar résztvevőkkel kiegészült nemzetközi kutatócsoport a nagy erejű földrengésekkel összefüggésben fellépő...","id":"20210127_foldrenges_legkor_valtozas_tanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a6eacd-13c4-4b01-9d74-cd4a84465a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79848ffa-8384-48a6-a50b-16b400dc8a3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_foldrenges_legkor_valtozas_tanulmany","timestamp":"2021. január. 27. 20:03","title":"A légkör is árulkodhat arról, ha földrengés van készülőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]