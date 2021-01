Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes népességet kérdezték, a két legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt sem szerepelt túl jól. ","shortLead":"A teljes népességet kérdezték, a két legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt sem szerepelt túl jól. ","id":"20210128_karacsony_dobrev_ellenzeki_jelolt_pulzus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcdfa47d-e08e-4846-b151-2d8f7664e210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6744a86-aa81-4d4f-80ad-cc7646a324c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_karacsony_dobrev_ellenzeki_jelolt_pulzus","timestamp":"2021. január. 28. 17:10","title":"A fiatalok között Jakab Péter a legnépszerűbb ellenzéki miniszterelnök-jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A megállapodás értelmében a tagállamok 300 millió adagot szerezhetnek be a brit-svéd vállalat oltóanyagából.","shortLead":"A megállapodás értelmében a tagállamok 300 millió adagot szerezhetnek be a brit-svéd vállalat oltóanyagából.","id":"20210129_Astrazeneca_szerzodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d9cb907-5163-43e6-8a51-496d84c9332b","keywords":null,"link":"/vilag/20210129_Astrazeneca_szerzodes","timestamp":"2021. január. 29. 18:08","title":"Nyilvánossá tették az Európai Bizottság és az AstraZeneca szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesznek olyanok is, akiket a megyei kórházba szállítanak oltásért. ","shortLead":"Lesznek olyanok is, akiket a megyei kórházba szállítanak oltásért. ","id":"20210129_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de1f2db-e18d-4e43-b0e9-816180607cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_oltas","timestamp":"2021. január. 29. 12:29","title":"A kijelölt háziorvosok 10–10 idős embert olthatnak be jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő a DTV-nek fejtegette a géntechnológián alapuló vakcinákat és eljutott a DNS-ig.","shortLead":"A fideszes képviselő a DTV-nek fejtegette a géntechnológián alapuló vakcinákat és eljutott a DNS-ig.","id":"20210129_Kosa_Lajos_DNS","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34f114d6-b0f8-42c3-ad35-a45f3de3f037","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Kosa_Lajos_DNS","timestamp":"2021. január. 29. 12:52","title":"Kósa Lajos kicsit belekeveredett a DNS-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Az alaptörvény kimondja: a nagykorú gyermek köteles a rászoruló szüleiről gondoskodni. Cikkünkben azt járjuk körbe, hogyan lehet enyhíteni a családokra nehezedő kettős szorítást, amely egyrészt jelenti a gyermekekről való gondoskodást, másrészt a szülők támogatását.","shortLead":"Az alaptörvény kimondja: a nagykorú gyermek köteles a rászoruló szüleiről gondoskodni. Cikkünkben azt járjuk körbe...","id":"20210128_A_nyugdijasok_85_szazalekanak_nehezseget_okozna_a_megelhetes_ha_megbetegedne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cb8bc1-e885-4d0e-a37d-efb25af0e521","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_A_nyugdijasok_85_szazalekanak_nehezseget_okozna_a_megelhetes_ha_megbetegedne","timestamp":"2021. január. 28. 11:04","title":"A nyugdíjasok 85 százalékának nehézséget okozna a megélhetés, ha megbetegedne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató választ kaptak a Szputnyik V gyártójától.","shortLead":"Az orosz vakcina kapcsán megjelent hírekre reagált a gyógyszerészeti intézet. Szerintük minden kérdésre megnyugtató...","id":"20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab655fe-3fc0-4a65-9764-45faed9c79de","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_OGYEI_szputnyik_nnk_szakerto","timestamp":"2021. január. 27. 18:55","title":"Az OGYÉI a Szputnyikról: Bármilyen engedélyezésnél lehetnek véleményütközések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be506f7-9050-4b53-9711-cb615617a90e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a mobiltelefon-eladások terén 11 százalékos visszaeséssel kellett számolnia a Samsungnak, a kijelzők és a memóriák iránti kereslet akkora volt, hogy így is nagyon jó évet zárhatott a cég.","shortLead":"Bár a mobiltelefon-eladások terén 11 százalékos visszaeséssel kellett számolnia a Samsungnak, a kijelzők és a memóriák...","id":"20210128_samsung_bevetel_penzugyi_jelentes_2020_2020q4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be506f7-9050-4b53-9711-cb615617a90e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551fcd05-f6a4-4c6f-9876-f79dd8bf75a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_samsung_bevetel_penzugyi_jelentes_2020_2020q4","timestamp":"2021. január. 28. 14:03","title":"Durranthatja a pezsgőt a Samsung, ömlött a pénz a céghez 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c635582-c919-452c-80ad-a656e19185e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken 29 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett szavazták meg a szenátorok, hogy az egyetem kezdeményezze a modellváltást.","shortLead":"Pénteken 29 igen, 9 nem és 1 tartózkodás mellett szavazták meg a szenátorok, hogy az egyetem kezdeményezze...","id":"20210129_modellvaltas_pecsi_tudomanyegyetem_szenatus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c635582-c919-452c-80ad-a656e19185e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42634a6-3062-4ed0-94ff-c5e6237757bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_modellvaltas_pecsi_tudomanyegyetem_szenatus","timestamp":"2021. január. 29. 15:58","title":"A Pécsi Tudományegyetem is megszavazta a modellváltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]