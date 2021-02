Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ff02357-a49c-4cc1-9983-5a3c384802b3","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tíz éve kezdődött arab tavasz egyetlen sikerországának tartott Tunéziában megint tüntetnek a működésképtelen demokrácia, az egyenlőtlenség és a kilátástalanság ellen.","shortLead":"A tíz éve kezdődött arab tavasz egyetlen sikerországának tartott Tunéziában megint tüntetnek a működésképtelen...","id":"202105__tuneziai_tavasz__szegenyseg_es_harag__nosztalgia__elatkozott_hosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ff02357-a49c-4cc1-9983-5a3c384802b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a99272f-a297-4b34-af0e-58ca5542b940","keywords":null,"link":"/360/202105__tuneziai_tavasz__szegenyseg_es_harag__nosztalgia__elatkozott_hosok","timestamp":"2021. február. 08. 17:00","title":"Nem ilyen demokráciát akartak a tunéziaiak, egykori hősüket is elátkozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effaa7a8-0c09-407c-b06e-f90f9fb96057","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Régi hagyomány, hogy a legnagyobb szabású hollywoodi kasszasiker-várományos filmek előzeteseit a Super Bowl reklámszüneteiben mutatják be. Így volt ez idén is.","shortLead":"Régi hagyomány, hogy a legnagyobb szabású hollywoodi kasszasiker-várományos filmek előzeteseit a Super Bowl...","id":"20210209_Elozetesek_a_Super_Bowl_reklamszuneteibol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=effaa7a8-0c09-407c-b06e-f90f9fb96057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3a2525-b42a-406c-9f19-b1af30381974","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Elozetesek_a_Super_Bowl_reklamszuneteibol","timestamp":"2021. február. 09. 08:20","title":"Halálos iramban, Amerikába jöttem: itt az összes előzetes a Super Bowl reklámszüneteiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4f4a223-e9f7-4e73-8db1-b58d44e2d8f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW M5 CS a márka eddigi legerősebb közúti autója 635 lóerővel.","shortLead":"A BMW M5 CS a márka eddigi legerősebb közúti autója 635 lóerővel.","id":"20210209_magyarorszagi_alapar_BMW","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4f4a223-e9f7-4e73-8db1-b58d44e2d8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"892b8771-ad75-4b2a-91a0-99cd884dc352","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_magyarorszagi_alapar_BMW","timestamp":"2021. február. 09. 10:27","title":"Megvan a magyarországi alapára a legerősebb utcai BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d2d93ac-3172-4da7-bd39-b3c3642b70c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű rendező szerint nem is kell egy rendezőnek, operatőrnek, színésznek diploma.","shortLead":"A világhírű rendező szerint nem is kell egy rendezőnek, operatőrnek, színésznek diploma.","id":"20210209_Tarr_Bela_az_SZFEhallgatoknak_Legyen_benned_energia_duh_batorsag_es_szarjal_az_egeszre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d2d93ac-3172-4da7-bd39-b3c3642b70c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac34f3d-6a90-4c3d-abb1-da8b5af3c953","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Tarr_Bela_az_SZFEhallgatoknak_Legyen_benned_energia_duh_batorsag_es_szarjal_az_egeszre","timestamp":"2021. február. 09. 08:24","title":"Tarr Béla az SZFE-hallgatóknak: „Legyen benned energia, düh, bátorság, és szarjál az egészre!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4","c_author":"Sáfián Fanni","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lakások energiahasználatát a felére lehetne csökkenteni. Azzal, hogy nem, vagy nem megfelelően vesszük figyelembe a lakásfelújítások során az energiahatékonysági szempontokat, többet ártunk az éghajlatnak, mint használunk.","shortLead":"A lakások energiahasználatát a felére lehetne csökkenteni. Azzal, hogy nem, vagy nem megfelelően vesszük figyelembe...","id":"20210208_Ezermilliardokat_dobtunk_ki_5_ev_alatt_az_ablakon_a_rossz_lakasfelujitasokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6804dc78-b3a4-4a1e-b742-bd96597b35c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69b05b1-25bb-4445-a84f-9517cd783340","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_Ezermilliardokat_dobtunk_ki_5_ev_alatt_az_ablakon_a_rossz_lakasfelujitasokkal","timestamp":"2021. február. 08. 17:45","title":"Ezermilliárdokat dobtunk ki 5 év alatt az ablakon a rossz lakásfelújításokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef7975e-94ab-4e33-861a-d2ea7b491c71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja a brazil arany oroszlánmajmocskákat oltja be sárgaláz ellen, hogy óvják a populációt, másrészt megakadályozzák, hogy a vírus az emberre is átterjedjen.","shortLead":"Tudósok egy csoportja a brazil arany oroszlánmajmocskákat oltja be sárgaláz ellen, hogy óvják a populációt, másrészt...","id":"20210209_majom_vilagjarvany_sargalaz_pandemia_brazlia_erdoirtas_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ef7975e-94ab-4e33-861a-d2ea7b491c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689934ab-9e93-4adb-85c9-07aee322607c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_majom_vilagjarvany_sargalaz_pandemia_brazlia_erdoirtas_vedooltas","timestamp":"2021. február. 09. 16:22","title":"Ha az emberek nem hagyják, az oroszlánmajmocskákat oltják be Brazíliában sárgaláz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","shortLead":"A polgármester lazítást jelentett be, holnaptól csak bizonyos helyeken kell eltakarni az arcunkat.","id":"20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24516708-4f4b-42d1-8a80-d8074f415e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0c9750-684d-463e-8c32-fd2642ecec96","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_miskolc_maszkviseles_koronavirus","timestamp":"2021. február. 08. 19:55","title":"Keddtől vége a kötelező maszkviselésnek Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hacker 111-szeresére igyekezett növelni a vízbe juttatott marólúg mennyiségét, de lefülelték. ","shortLead":"A hacker 111-szeresére igyekezett növelni a vízbe juttatott marólúg mennyiségét, de lefülelték. ","id":"20210209_hacker_florida_varos_vizmu_ivoviz_lug","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3368fdd-e3cd-4727-8afb-64d57409615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005dd707-7c8a-4cb3-974b-59e485bb9798","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_hacker_florida_varos_vizmu_ivoviz_lug","timestamp":"2021. február. 09. 08:12","title":"Hacker próbálta megmérgezni egy floridai város vízkészletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]