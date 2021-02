A magyarok 82 százaléka szerint segít az uniós helyreállítási pénz

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A földrengés 7,7-es erősségű volt. A hatóságok később visszavonták a riadót.","shortLead":"A földrengés 7,7-es erősségű volt. A hatóságok később visszavonták a riadót.","id":"20210210_foldrenges_csendes_ocean_ausztralia_uj_zeland_cunami","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb3b907-bdaa-44b4-8811-f9d7ab525d82","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_foldrenges_csendes_ocean_ausztralia_uj_zeland_cunami","timestamp":"2021. február. 10. 21:46","title":"Nagy erejű földrengés miatt Új-Zéland és Ausztrália is cunamiriadót fújt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7546be8e-d03a-460d-80a4-864c82feaf82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fa a Művész út és az Agancs utca között dőlt ki, az autók a környező utcákat használhatják.



","shortLead":"A fa a Művész út és az Agancs utca között dőlt ki, az autók a környező utcákat használhatják.



","id":"20210211_fakidoles_budapest_xii_kerulet_eotvos_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7546be8e-d03a-460d-80a4-864c82feaf82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aea6be3-29e4-4da6-800c-abc10f1ab2b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_fakidoles_budapest_xii_kerulet_eotvos_ut","timestamp":"2021. február. 11. 15:05","title":"Fa dőlt az Eötvös útra a XII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f44f993-233a-4b90-8c4c-ac752436f6be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy finn napilap találta ki a betűtípust, amely az olvadó jéghegyeket illusztrálja.","shortLead":"Egy finn napilap találta ki a betűtípust, amely az olvadó jéghegyeket illusztrálja.","id":"20210211_klimavalsag_betutipus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f44f993-233a-4b90-8c4c-ac752436f6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cec775f-a91f-46fc-a0a7-329987bc3673","keywords":null,"link":"/zhvg/20210211_klimavalsag_betutipus","timestamp":"2021. február. 11. 13:42","title":"Elkészült a klímaválság betűtípusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android 11-ből kimaradt, az Android 12-be viszont már beleteheti a Google a Columbus nevű funkciót, amivel a mobil hátulját kopogtatva is adhatunk utasítást a készüléknek.","shortLead":"Az Android 11-ből kimaradt, az Android 12-be viszont már beleteheti a Google a Columbus nevű funkciót, amivel a mobil...","id":"20210211_android_12_erintesvezerles_gesztusok_columbus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1162276a-42d4-4abf-93c4-3c44f54a9b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c71b49-623f-4519-90a8-fc0303ebfe3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_android_12_erintesvezerles_gesztusok_columbus","timestamp":"2021. február. 11. 11:37","title":"Másképp is nyomogathatja majd a telefonját, ha felkerül rá az Android 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d3a8ab-30bd-4705-b7bd-b53746efb361","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kritikusai szerint az új adó csak egy kísérlet a független sajtó megroppantására.","shortLead":"Kritikusai szerint az új adó csak egy kísérlet a független sajtó megroppantására.","id":"20210210_reklamado_media_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20d3a8ab-30bd-4705-b7bd-b53746efb361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c4afc0-b2cd-4e78-81bc-d8044c0bb9df","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_reklamado_media_tiltakozas","timestamp":"2021. február. 10. 11:20","title":"Az új reklámadó ellen tiltakozik a kormányfüggetlen lengyel média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de0839cf-c071-46a0-8eb6-32d0bbbeea0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök a helyszínen szembesültek azzal, hogy a sofőr el van tiltva a vezetéstől.","shortLead":"A rendőrök a helyszínen szembesültek azzal, hogy a sofőr el van tiltva a vezetéstől.","id":"20210210_fenysorompo_jogositvany_konyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de0839cf-c071-46a0-8eb6-32d0bbbeea0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce818505-16c7-4533-ac7e-2e5ac5174653","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_fenysorompo_jogositvany_konyar","timestamp":"2021. február. 10. 12:46","title":"Kiütötte az autójával a vasúti fénysorompót egy férfi, akinek soha nem volt jogosítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A lakosság és a vállalkozások sok hitelt vettek fel, a törlesztéseiket eltolták a moratóriummal, az MNB pedig több ezer milliárd forintot öntött bele a gazdaságba. Elsősorban ezeknek köszönhető, hogy Magyarország sok szempontból relatíve jól vészeli a válságot - derül ki a jegybank gyorsjelentéséből.","shortLead":"A lakosság és a vállalkozások sok hitelt vettek fel, a törlesztéseiket eltolták a moratóriummal, az MNB pedig több ezer...","id":"20210211_mnb_koronavirus_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b464537d-8b24-428d-b121-fcaac13489f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210211_mnb_koronavirus_jelentes","timestamp":"2021. február. 11. 16:38","title":"A jegybank feltárta a magyar válságkezelés sikerének alapjait: hitel, hitel, hitel, pénznyomtatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27c3e06-c60c-4e36-b352-e3dc4425aff0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképzelhető, hogy kutatók egy ismeretlen új bolygóra bukkantak egy közeli csillagnál.\r

","shortLead":"Elképzelhető, hogy kutatók egy ismeretlen új bolygóra bukkantak egy közeli csillagnál.\r

","id":"20210210_alfa_centauri_urkutatas_exobolygo_csillagaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e27c3e06-c60c-4e36-b352-e3dc4425aff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9195f5ee-fa0b-40db-b1a8-5bb0a19cd4b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_alfa_centauri_urkutatas_exobolygo_csillagaszat","timestamp":"2021. február. 10. 18:13","title":"\"Észleltünk valamit\" – Van egy fényes folt nem túl messze a Földtől, lehet, hogy bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]