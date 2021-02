Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94fe738f-1a3a-4bd1-b2b5-69b208ce93b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egészségügyi Tudományos Tanács szakemberei szerint akkor jön el a korlátozások könnyítésének az ideje, ha magasabb lesz a beoltottak száma.","shortLead":"Az Egészségügyi Tudományos Tanács szakemberei szerint akkor jön el a korlátozások könnyítésének az ideje, ha magasabb...","id":"20210223_orban_viktor_koronavirus_jarvany_tanacskozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94fe738f-1a3a-4bd1-b2b5-69b208ce93b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d7328-c5d5-453e-83bf-43d299dd5779","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_orban_viktor_koronavirus_jarvany_tanacskozas","timestamp":"2021. február. 23. 17:57","title":"Orbán: A járványügyi szakértők szerint még nincs itt a nyitás ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Az amerikai kormány és a törvényhozás csak kapkodja a fejét, miután rossz vége lett egy mikrobefektetők körében mémként terjedt részvényvásárlási láznak. Akadt, aki napok alatt vagyonokra tett szert, más az utolsó fillérjeit is elbukta. És kiderült, hogy a rendszer erre az egészre nincs felkészülve.","shortLead":"Az amerikai kormány és a törvényhozás csak kapkodja a fejét, miután rossz vége lett egy mikrobefektetők körében mémként...","id":"20210224_reszveny_gamestop_tesla_bitcoin_kripto_robinhood","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94811f9f-e93e-4ad3-95af-fef7f8e86227","keywords":null,"link":"/kkv/20210224_reszveny_gamestop_tesla_bitcoin_kripto_robinhood","timestamp":"2021. február. 24. 17:00","title":"2021 mesés gazdagságot kínáló rulettbefektetései: a mémrészvény és a kutjaérme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8885aabd-d33a-4120-8bec-ca25a454eb21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A traumatológiai, az általános sebészeti, a szülészet-nőgyógyászat és az urológia szakorvosai jelezték, hogy nem írják alá az új szerződést. Debrecenben viszont sikerült rendezni a vitás kérdéseket.","shortLead":"A traumatológiai, az általános sebészeti, a szülészet-nőgyógyászat és az urológia szakorvosai jelezték, hogy nem írják...","id":"20210223_Traumatologiai_ellatas_Nyiregyhaza_egeszsegugyi_uj_szolgalati_jogviszony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8885aabd-d33a-4120-8bec-ca25a454eb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7806bbce-449b-414b-83f7-e46758df539f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Traumatologiai_ellatas_Nyiregyhaza_egeszsegugyi_uj_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. február. 23. 18:25","title":"Nemet mondtak a szerződésre, több osztályon is megszűnhet az ellátás a nyíregyházi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f947cdc7-cb29-41bf-9a3b-f73ab804ceec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angliai Coventryben indult kísérleti projektben utazási kupont adnak azoknak, akik a régi, szennyező autójuk helyett a tömegközlekedést választják. ","shortLead":"Az angliai Coventryben indult kísérleti projektben utazási kupont adnak azoknak, akik a régi, szennyező autójuk helyett...","id":"20210223_Tobb_mint_egymilliot_ajanlanak_ha_valaki_leteszik_az_autojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f947cdc7-cb29-41bf-9a3b-f73ab804ceec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b94f6e9-9129-4da2-80b0-be19caadce2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210223_Tobb_mint_egymilliot_ajanlanak_ha_valaki_leteszik_az_autojat","timestamp":"2021. február. 23. 17:27","title":"Mennyiért tenné le az autóját? Van, ahol 1,25 milliót fizetnek, ha nem használja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közönség tagjai a világ különböző pontjairól érkeztek.","shortLead":"A közönség tagjai a világ különböző pontjairól érkeztek.","id":"20210224_kulugyminiszterium_missziovezetoi_ertekezlet_diplomatak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1af0b8a0-f4c5-417d-8914-52ef77b8c937&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecca040a-75b3-417e-a8bb-835637e55995","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kulugyminiszterium_missziovezetoi_ertekezlet_diplomatak","timestamp":"2021. február. 24. 06:45","title":"Közel száz ember előtt zajlik a héten a külügy Misszióvezetői Értekezlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatkondíciókhoz.","shortLead":"A Monetáris Tanács nem nyúlt a kamatkondíciókhoz.","id":"20210223_alapkamat_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f6ecfeb-b7d8-4eac-b350-675030c4bf98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d4c7f06-0d5d-43e4-9101-9a4a51fa526c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210223_alapkamat_jegybank","timestamp":"2021. február. 23. 14:17","title":"Most sem változott a jegybanki alapkamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f19145-2d1f-402e-942c-71c51d0e7e36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo az Air Charger nevet adta a saját, vezeték nélküli töltési technológiájának, ami akkor is képes az áramot pumpálni a mobilba, ha az nincs a töltőpadon.","shortLead":"Az Oppo az Air Charger nevet adta a saját, vezeték nélküli töltési technológiájának, ami akkor is képes az áramot...","id":"20210223_oppo_vezetek_nelkuli_toltes_oppo_x1_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8f19145-2d1f-402e-942c-71c51d0e7e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b5b43-18ef-42b9-9849-ce1cf4805e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_oppo_vezetek_nelkuli_toltes_oppo_x1_2021","timestamp":"2021. február. 23. 18:03","title":"Videó: Az Oppo is megmutatta, hogyan tölti távolról a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 31 519 új esetet jelentettek, amire november óta nem volt példa.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 31 519 új esetet jelentettek, amire november óta nem volt példa.","id":"20210224_Franciaorszag_koronavirus_jarvany_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e4317d1-d098-4658-bf91-13224c3597aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8cd583-6783-42d4-a181-90cdc59045bc","keywords":null,"link":"/vilag/20210224_Franciaorszag_koronavirus_jarvany_karanten","timestamp":"2021. február. 24. 22:01","title":"Franciaországban tovább romlik a helyzet, Dunkerque-ben is hétvégi karantén lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]