Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdik kiküldeni az idei gépjárműadóról szóló határozatokat.","shortLead":"Elkezdik kiküldeni az idei gépjárműadóról szóló határozatokat.","id":"20210224_gepjarmuado_magyar_posta_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1309425-6f53-49ad-9955-8b24b3b526bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_gepjarmuado_magyar_posta_level","timestamp":"2021. február. 24. 12:40","title":"Van autója? Akkor ön is figyelje a postaládát, fontos levél érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Magyarországon a média- és sajtóviszonyokat a piac alakítja” – írta Kovács.","shortLead":"“Magyarországon a média- és sajtóviszonyokat a piac alakítja” – írta Kovács.","id":"20210224_kovacs_zoltan_nemet_kozteve_deutsche_welle_sajto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97023d0-15cb-47c9-8083-e86521d8968d","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_kovacs_zoltan_nemet_kozteve_deutsche_welle_sajto","timestamp":"2021. február. 24. 09:17","title":"Kovács Zoltán bohócos mémmel reagált rá, hogy magyar műsorok is lesznek a német köztévén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fc73ca-6f59-4329-bb92-bed48586bb63","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus a gyenge légzőizomzattal rendelkezőket sújtja a leginkább, de ezeket az izmokat már három hét alatt meg lehet erősíteni. ","shortLead":"A koronavírus a gyenge légzőizomzattal rendelkezőket sújtja a leginkább, de ezeket az izmokat már három hét alatt meg...","id":"20210225_semmelweiss_legzes_gyakorlatok_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03fc73ca-6f59-4329-bb92-bed48586bb63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a44cfbe-bb93-4a9c-a71e-eddf88a8fa6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_semmelweiss_legzes_gyakorlatok_video","timestamp":"2021. február. 25. 16:43","title":"Oktatófilmen mutatja be a Semmelweis Egyetem, hogyan edzhetjük a légzőizmainkat otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Biztosan jó sorrendben oltunk? Mindig az jut oltáshoz, akinek a legfontosabb lenne? Ezek a kérdések szinte mindenkiben felmerültek, mi pedig most olvasóink véleményére vagyunk kíváncsiak. ","shortLead":"Biztosan jó sorrendben oltunk? Mindig az jut oltáshoz, akinek a legfontosabb lenne? Ezek a kérdések szinte mindenkiben...","id":"20210224_vakcina_koronavirus_kerdoiv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5351762b-fc53-424b-a521-d0953b75d86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825df11c-aec3-4ee4-a188-d71c57ddbce4","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_vakcina_koronavirus_kerdoiv","timestamp":"2021. február. 24. 11:00","title":"„Mikor kerülök már sorra?” – töltse ki a hvg.hu vakcinakérdőívét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b507c0-0b63-4169-9ce7-9e5d1cb9c2b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több száz hektáros területen becslések szerint nagyjából 50 ezer autó lehet.","shortLead":"A több száz hektáros területen becslések szerint nagyjából 50 ezer autó lehet.","id":"20210224_Tizezrevel_allnak_az_eladatlan_fiatal_hasznalt_autok_egy_brit_versenypalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64b507c0-0b63-4169-9ce7-9e5d1cb9c2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9411b1f0-8e8c-4560-b049-ddcd17220796","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_Tizezrevel_allnak_az_eladatlan_fiatal_hasznalt_autok_egy_brit_versenypalyan","timestamp":"2021. február. 24. 15:39","title":"Tízezrével állnak az eladatlan használt autók egy brit versenypályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden tizedik háziorvosi praxis betöltetlen az országban, van olyan település, ahol 7 orvos hiányzik. ","shortLead":"Minden tizedik háziorvosi praxis betöltetlen az országban, van olyan település, ahol 7 orvos hiányzik. ","id":"20210225_gki_haziorvos_praxis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007aa8b3-46e1-4c05-834d-2c4f0e5e3eea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_gki_haziorvos_praxis","timestamp":"2021. február. 25. 07:20","title":"Hiába változtat a kormány, ezzel aligha oldja meg a háziorvoshiányt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két másik ügyben is hasonlóképp döntöttek.","shortLead":"Két másik ügyben is hasonlóképp döntöttek.","id":"20210224_kiemelten_fontos_kozerdek_magyar_kormany_motogp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6ec01d-863d-4fd1-b631-013047ea866a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_kiemelten_fontos_kozerdek_magyar_kormany_motogp","timestamp":"2021. február. 24. 07:55","title":"Kiemelten fontos közérdeknek minősítette a kormány a MotoGP rendezési jogának megszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben fogják ellenőrizni. ","shortLead":"Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben fogják ellenőrizni. ","id":"20210225_egeszsegugy_magan_es_allami_ellatas_szetvalasztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd37e282-f199-4530-a50d-fc82ef9bfb3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_egeszsegugy_magan_es_allami_ellatas_szetvalasztasa","timestamp":"2021. február. 25. 14:33","title":"Gulyás: Online figyelhető, hogy keveredik-e a magán- és állami rendelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]