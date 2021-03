Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f79e700f-e856-4766-83dd-8123d57b6fe1","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Amilyen hosszan húzódott a válás, olyan hirtelen ért véget a Fidesz pályája az Európai Néppárt frakciójában. Orbán Viktor eddig rombolhatott, most építkeznie kéne. ","shortLead":"Amilyen hosszan húzódott a válás, olyan hirtelen ért véget a Fidesz pályája az Európai Néppárt frakciójában. Orbán...","id":"20210310_Zendulok_es_kalozok_kozt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f79e700f-e856-4766-83dd-8123d57b6fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd454339-dd76-4044-abd2-13df12851018","keywords":null,"link":"/360/20210310_Zendulok_es_kalozok_kozt","timestamp":"2021. március. 10. 11:00","title":"Orbán addig trollkodott, míg egy kalózpárt mellé került, a folytatást egója is nehezíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Mi, kereszténydemokraták, vajon hova álljunk? – így aktualizálható a régi vicc.","shortLead":"Mi, kereszténydemokraták, vajon hova álljunk? – így aktualizálható a régi vicc.","id":"202110_azok_ugyanezek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815f79cd-2658-4a71-a421-07897e6d44bc","keywords":null,"link":"/itthon/202110_azok_ugyanezek","timestamp":"2021. március. 11. 09:30","title":"Farkas Zoltán: Azok ugyanezek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Semmi nem utal arra, hogy az oltás okozta volna a problémákat.","shortLead":"Semmi nem utal arra, hogy az oltás okozta volna a problémákat.","id":"20210310_koronavirus_vakcina_astrazeneca_ausztria_europai_gyogyszerugynokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6acf05-7ba6-4ce3-87ec-18f762c1cc27","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_koronavirus_vakcina_astrazeneca_ausztria_europai_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 10. 21:35","title":"Európai Gyógyszerügynökség: Nincs köze az AstraZeneca vakcinájának az ausztriai megbetegedésekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dab96c-4227-4c9d-9736-c66dd4a595c3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddig ismert koronavírus fertőzési rátája a brit mutánsénál alacsonyabb volt.","shortLead":"Az eddig ismert koronavírus fertőzési rátája a brit mutánsénál alacsonyabb volt.","id":"20210310_galgoczi_agnes_fertozes_rata_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09dab96c-4227-4c9d-9736-c66dd4a595c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f29852-ebed-48d4-8356-37caebc19287","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_galgoczi_agnes_fertozes_rata_koronavirus","timestamp":"2021. március. 10. 09:30","title":"Galgóczi: Egy fertőzött három embernek adja tovább a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül két informatikai blamázs történt, ez pedig a járványkezelés összes hibáját a felszínre hozta, a társadalom megosztottságával együtt – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül...","id":"20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe270e0-8bf2-42e7-b510-470f821b310e","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","timestamp":"2021. március. 10. 12:37","title":"Orbán legértékesebb tulajdonságát veszélyezteti a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270a2351-cafd-4b94-83fd-7bb1e1f8beb9","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Věra Jourová uniós biztos gratulált a Telexnek, finoman odamondott Orbánnak az EP sajtószabadságról szóló vitáján, majd közölte: az Európai Bizottság nem tehet sokat a média védelmében.","shortLead":"Věra Jourová uniós biztos gratulált a Telexnek, finoman odamondott Orbánnak az EP sajtószabadságról szóló vitáján, majd...","id":"20210310_ep_vita_magyar_sajtoszabadsag_21marc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=270a2351-cafd-4b94-83fd-7bb1e1f8beb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd83ead-8344-4830-8d30-a035a84e5886","keywords":null,"link":"/eurologus/20210310_ep_vita_magyar_sajtoszabadsag_21marc","timestamp":"2021. március. 10. 18:30","title":"Ismét a magyar sajtószabadság volt a téma az EU-ban, de csak a szokásos szófordulatokra futotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület majd csak azután árulja el, hogyan döntött a szerdai ülésén, hogy a Klubrádió is megkapja a határozatot. A csatornához estig nem érkezett erről értesítés.","shortLead":"A testület majd csak azután árulja el, hogyan döntött a szerdai ülésén, hogy a Klubrádió is megkapja a határozatot...","id":"20210310_klubradio_mediatanacs_frekvenciapalyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66beaafd-0670-42da-92e2-6485bf65cbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609c51c9-ff44-402b-861f-b837eed1309f","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_klubradio_mediatanacs_frekvenciapalyazat","timestamp":"2021. március. 10. 19:43","title":"Eldőlhetett a Klubrádió sorsa, de még csak a Médiatanács tudja, mi lesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűnügyi felügyeletbe került a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére szolgáló gyógyszerrel üzletelő orvos és ismerőse a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsának döntése értelmében. ","shortLead":"Bűnügyi felügyeletbe került a koronavírussal fertőzött betegek kezelésére szolgáló gyógyszerrel üzletelő orvos és...","id":"20210310_nyomkoveto_orvos_koronavirus_elleni_gyogyszer_favipiravir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31e4921-f375-4a1a-8605-0d95918f72c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c7cf29-e0f6-4a3d-8bd6-f1f5075c93ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_nyomkoveto_orvos_koronavirus_elleni_gyogyszer_favipiravir","timestamp":"2021. március. 10. 19:05","title":"Nyomkövetőt kapott a koronavírus elleni gyógyszerrel seftelő magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]