[{"available":true,"c_guid":"77480076-76aa-405d-b687-9b26f039847d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A televíziók és okostelefonok kijelzőin használt technológiát kölcsönözték a kutatók egyfajta intelligens, fénykibocsátó tetoválás fejlesztéséhez.","shortLead":"A televíziók és okostelefonok kijelzőin használt technológiát kölcsönözték a kutatók egyfajta intelligens...","id":"20210315_oled_tetovalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77480076-76aa-405d-b687-9b26f039847d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38707acb-ed62-4236-a616-d4aafb7168c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_oled_tetovalas","timestamp":"2021. március. 15. 16:03","title":"Jönnek a világító, intelligens tetkók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89b9a9-8e5c-4283-aed1-6a83fb6b9914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Csaba szerint káosz van az oltások elrendelésében.","shortLead":"Kiss Csaba szerint káosz van az oltások elrendelésében.","id":"20210314_erdokertes_haziorvos_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b89b9a9-8e5c-4283-aed1-6a83fb6b9914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43afaa6-4bd8-4487-8628-3b441dd0e8b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_erdokertes_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. március. 14. 13:28","title":"Erdőkertesi háziorvos: Azt se tudjuk, milyen oltóanyagot, és hogyan kellene adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a74b4c-2ee9-4664-b57f-0f334e60b9ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem hivatalos renderelések jelentek meg a Huawei P50 Pro telefon kamerájáról, egészen szokatlan elrendezést mutatva.","shortLead":"Nem hivatalos renderelések jelentek meg a Huawei P50 Pro telefon kamerájáról, egészen szokatlan elrendezést mutatva.","id":"20210314_tojas_alaku_kamerasziget_huawei_p50_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4a74b4c-2ee9-4664-b57f-0f334e60b9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f2272f-83a4-45be-a5e4-412499310fe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_tojas_alaku_kamerasziget_huawei_p50_pro","timestamp":"2021. március. 14. 08:03","title":"Sosem látott kamera-elrendezéssel érkezhet a következő Huawei csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Budapest készen áll segítséget adni a kormányzatnak az oltási program felgyorsításához. A városvezető ezt már korábban jelezte a Miniszterelnökségnek, most az oltási helyszínek listáját is közzétette. ","shortLead":"A főpolgármester szerint Budapest készen áll segítséget adni a kormányzatnak az oltási program felgyorsításához...","id":"20210314_Karacsony_kozzetette_hol_nyitnanak_oltopontokat_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc0a58a-a653-4bab-b6a0-0fe168f8e93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba0f91e-f024-4879-8f37-922f37e09974","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_Karacsony_kozzetette_hol_nyitnanak_oltopontokat_Budapesten","timestamp":"2021. március. 14. 14:46","title":"Karácsony közzétette, hol nyitnának oltópontokat Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában a tegnapi adatokhoz képest valamivel kevesebb, 7706 új fertőzöttet azonosítottak, de egyetlen nap alatt 9300-ra nőtt a kórházban kezeltek száma.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában a tegnapi adatokhoz képest valamivel kevesebb, 7706 új fertőzöttet azonosítottak, de egyetlen nap...","id":"20210315_Koronavirus_Magyarorszagon_egy_nap_alatt_csaknem_600an_kerultek_korhazba_meghalt_131_beteg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b833a534-aa90-406c-b5d5-b5e488771fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Koronavirus_Magyarorszagon_egy_nap_alatt_csaknem_600an_kerultek_korhazba_meghalt_131_beteg","timestamp":"2021. március. 15. 09:09","title":"Koronavírus Magyarországon: egy nap alatt több mint 500-an kerültek kórházba, meghalt 131 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab43a87-c24f-4582-8490-f5d5ef128029","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megígértem a bátyámnak, hogy bekerülök a csapatba – így aggódik a válogató után Tashi, akinek álma, hogy focista legyen. Közben bepillanthatunk a bhutáni család mindennapjaiba és egy színes vallási szertartásba is. A monostor gyermekei, harmadik rész. ","shortLead":"Megígértem a bátyámnak, hogy bekerülök a csapatba – így aggódik a válogató után Tashi, akinek álma, hogy focista...","id":"20210313_Doku360_A_monostor_gyermekei_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ab43a87-c24f-4582-8490-f5d5ef128029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7d3107-7cc3-4243-8e9e-9b05c1319e05","keywords":null,"link":"/360/20210313_Doku360_A_monostor_gyermekei_harmadik_resz","timestamp":"2021. március. 13. 19:00","title":"Doku360: Már egészen kiskorától egy fiú lelke lakik benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a9e2b3-a105-4cb6-8c6b-a0f06359e77e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A gyes, gyed és gyet jogosultságok a tavaszi szünet végéig megmaradnak. ","shortLead":" A gyes, gyed és gyet jogosultságok a tavaszi szünet végéig megmaradnak. ","id":"20210313_Novak_Katalin_az_iskolai_szunet_alatt_lejaro_juttatasok_meghosszabbitasat_jelentette_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a9e2b3-a105-4cb6-8c6b-a0f06359e77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab471928-c868-4607-a684-2a303bd9e433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210313_Novak_Katalin_az_iskolai_szunet_alatt_lejaro_juttatasok_meghosszabbitasat_jelentette_be","timestamp":"2021. március. 13. 19:02","title":"Novák Katalin az iskolai szünet alatt lejáró juttatások meghosszabbítását jelentette be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az SZFE irányába alacsonyak szállnak a kitüntetések, de kapott állami díjat az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó Vincze Balázs is. Lackfi János Babérkoszorút kapott.","shortLead":"Az SZFE irányába alacsonyak szállnak a kitüntetések, de kapott állami díjat az Alföldi Róbert előadását cenzúrázó...","id":"20210315_Kivalo_Muvesz_lett_Nemcsak_Karoly_es_Miko_Istvan_kituntettek_az_SZFE_tobb_uj_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf2a1025-7fd2-4020-bfcf-ed66ebd1ec11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a324236-1585-41ba-9887-99ba131cdd33","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Kivalo_Muvesz_lett_Nemcsak_Karoly_es_Miko_Istvan_kituntettek_az_SZFE_tobb_uj_vezetojet","timestamp":"2021. március. 15. 12:06","title":"Kiváló Művész lett Nemcsák Károly és Mikó István, kitüntették az SZFE több új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]