Két mondatban reagált az Európai Néppárt a Fidesz kilépésére

[{"available":true,"c_guid":"7b334f48-1171-42c5-bb5a-8a13b6bf90ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klinika sárga és vörös zónájából tett közzé képeket a Semmelweis Egyetem kommunikációs igazgatósága.","shortLead":"A klinika sárga és vörös zónájából tett közzé képeket a Semmelweis Egyetem kommunikációs igazgatósága.","id":"20210318_Semmelweis_Egyetem_koronavirus_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b334f48-1171-42c5-bb5a-8a13b6bf90ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc56038-1255-4f94-b179-23a0a3fa0fb9","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_Semmelweis_Egyetem_koronavirus_fotok","timestamp":"2021. március. 18. 18:35","title":"Fotósorozatban mutatta be a Semmelweis Egyetem, mi történik a koronavírus-osztályon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcf8c44-5c7a-43d5-9491-41a2f1f4086b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újbudán ejtett értékes zsákmányt, de a videó alapján keresik.","shortLead":"Újbudán ejtett értékes zsákmányt, de a videó alapján keresik.","id":"20210318_Egymillio_forintos_biciklit_lopott_egy_ferfi__felvette_a_kamera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bcf8c44-5c7a-43d5-9491-41a2f1f4086b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f45a6d8-7329-401c-bc78-d7c51039821c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210318_Egymillio_forintos_biciklit_lopott_egy_ferfi__felvette_a_kamera","timestamp":"2021. március. 18. 12:05","title":"Videón, ahogy elkötnek egy egymillió forintos biciklit Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig ugyanez az orosz–magyar szerződésre is igaz részben.","shortLead":"Gulyás Gergely szerint az uniós szerződések (vagy legalábbis az egyik) túl sok felelősséget hárítanak a vevőre – pedig...","id":"20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd95a836-4085-4a70-83c3-df9e97aa0151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aecf905-f442-49f6-b00f-62c0f7a4bf61","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Gulyas_Gergely_leleplezte_Orban_vakcinajosgombjet","timestamp":"2021. március. 18. 14:25","title":"Gulyás Gergely leleplezte Orbán vakcina-jósgömbjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ede053-183b-4b7d-8b28-d9d04553c3a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány néha formabontó ötleteket hív elő az emberekből. ","shortLead":"A koronavírus-járvány néha formabontó ötleteket hív elő az emberekből. ","id":"20210317_Repulogepekrol_permetezne_kezfertotlenitovel_a_varosat_egy_brazil_politikus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40ede053-183b-4b7d-8b28-d9d04553c3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36e6875d-f305-4fa5-8018-f975bbd358d2","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Repulogepekrol_permetezne_kezfertotlenitovel_a_varosat_egy_brazil_politikus","timestamp":"2021. március. 17. 11:12","title":"Repülőgépekről permetezné kézfertőtlenítővel a városát egy brazil politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal.","shortLead":"Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal.","id":"20210318_nav_ado_szamla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c871fe8-e071-4dad-a2d4-c1c99e40034b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_nav_ado_szamla","timestamp":"2021. március. 18. 07:58","title":"Két hét múlva minden számlát látni fog a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb0b5b3-662f-4af0-89dc-e3439ed99250","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Bemutatta az Európai Bizottság, hogyan képzeli a vakcinaútlevelet.","shortLead":"Bemutatta az Európai Bizottság, hogyan képzeli a vakcinaútlevelet.","id":"20210317_vakcinautlevel_bizottsag_feltetelek_kinai_orosz_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fb0b5b3-662f-4af0-89dc-e3439ed99250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43b8bff-d830-4d72-95ae-b056d048baf9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210317_vakcinautlevel_bizottsag_feltetelek_kinai_orosz_oltas","timestamp":"2021. március. 17. 13:37","title":"Az uniós államokon múlik majd, milyen feltételekkel engedik be azokat, akik kínai vagy orosz oltást kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981","c_author":"Czeglédi Fanni - Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Öt európai egyetem veheti át formálisan a Színház- és Filmművészeti Egyetem 150 hallgatóját: az intézmények vállalták, hogy elismerik a diákok eddigi kreditjeit, és segítik őket abban, hogy tovább folytathassák a munkát az oktatóikkal a Freeszfe Egyesületen belül. Közben az oktatás már megkezdődött a Freeszfe-n, ahol hamarosan Tarr Béla is tanítani fog. ","shortLead":"Öt európai egyetem veheti át formálisan a Színház- és Filmművészeti Egyetem 150 hallgatóját: az intézmények vállalták...","id":"20210317_SZFE_kulfoldi_egyetemek_emergency_exit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f1f5843-7288-4541-92fb-a62e8f299981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b0f7dd-9406-470c-8a4f-995bbf69a739","keywords":null,"link":"/elet/20210317_SZFE_kulfoldi_egyetemek_emergency_exit","timestamp":"2021. március. 17. 10:01","title":"Elkészült a mesterterv: így menekítik ki az SZFE diákjait külföldi egyetemekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a14ae91-952a-467a-831a-3c4b1802faec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A régiós országokban tíz év alatt sikerült javítani a korrupció kontrollját. A kivétel Magyarország.","shortLead":"A régiós országokban tíz év alatt sikerült javítani a korrupció kontrollját. A kivétel Magyarország.","id":"20210318_Egyetlen_visegradi_orszag_van_ahol_nott_a_korrupcio_Ausztriahoz_kepest_2010_ota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a14ae91-952a-467a-831a-3c4b1802faec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec675ee6-dd25-4229-9cbd-e8f484beda83","keywords":null,"link":"/kkv/20210318_Egyetlen_visegradi_orszag_van_ahol_nott_a_korrupcio_Ausztriahoz_kepest_2010_ota","timestamp":"2021. március. 18. 11:49","title":"Újabb kutatás igazolja, hogy a térségben csak Magyarországon nő a korrupció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]