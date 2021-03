Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a belügyminiszter irányítása alá kerültek a kórházak, a miniszterhez közeli üzleti körök erősödnek a biztonsági és egészségügyi szektorban. ","shortLead":"Miközben a belügyminiszter irányítása alá kerültek a kórházak, a miniszterhez közeli üzleti körök erősödnek...","id":"20210324_Pinter_Sandor_bizalmasai_jarvanyhelyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c4ca2e-5d3a-477b-9f1f-c2f68b513a30","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Pinter_Sandor_bizalmasai_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 24. 16:19","title":"Pintér Sándor utasít, a bizalmasai pedig tarolnak a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az MNB árgus szemekkel figyeli az inflációt, amely átmeneti hatások miatt 2021-ben közel 5 százalékig ugorhat ki. Éves szinten közel 4 százalékos inflációra számítanak. Hiába a járvány harmadik hulláma, a jegybank nem rontott GDP-növekedési előrejelzésén, 4–6 százalékot vár, ami Matolcsy György szerint „kanyarban előzés”.","shortLead":"Az MNB árgus szemekkel figyeli az inflációt, amely átmeneti hatások miatt 2021-ben közel 5 százalékig ugorhat ki. Éves...","id":"20210323_monetaris_tanacs_kamatdontes_matolcsy_inflacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58675e51-9c23-4c22-92a0-353472d1e580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b869fdf-16ad-49b3-9378-9dfdf0ce8b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210323_monetaris_tanacs_kamatdontes_matolcsy_inflacio","timestamp":"2021. március. 23. 16:35","title":"A jegybank rég nem látott áremelkedésre és „kanyarban előző” gazdasági növekedésre számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","shortLead":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","id":"20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c18df-a1f8-4d3d-9076-86946ef4fb9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","timestamp":"2021. március. 24. 04:32","title":"Még nem gyakori, de már a Porsche Taycant is tuningolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b9df89-72de-4aba-bc4b-c5f33194e5d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már azelőtt botrány lett belőle, hogy megvalósította volna. ","shortLead":"Már azelőtt botrány lett belőle, hogy megvalósította volna. ","id":"20210323_Oslakosok_verebe_akarta_aztatni_a_brit_zaszlot_egy_muvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b9df89-72de-4aba-bc4b-c5f33194e5d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d176f-e77e-4549-9d3a-6ef405068e7f","keywords":null,"link":"/elet/20210323_Oslakosok_verebe_akarta_aztatni_a_brit_zaszlot_egy_muvesz","timestamp":"2021. március. 23. 09:18","title":"Őslakosok vérébe akarta áztatni a brit zászlót egy művész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770a711d-0bb4-40ce-b0f7-f0f8d4052faf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Laurent Pech szerint egyedülálló, hogy a lengyeleknek és a magyaroknak a jogállam lebontásához az EU ad pénzt, a berlini kormány pedig nem nagyon dicsekszik ezzel a német adófizetőknek.\r

","shortLead":"Laurent Pech szerint egyedülálló, hogy a lengyeleknek és a magyaroknak a jogállam lebontásához az EU ad pénzt...","id":"20210323_magyarorszag_lengyelorszag_die_welt_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=770a711d-0bb4-40ce-b0f7-f0f8d4052faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8093bb2a-b320-4920-8602-1c9da491e071","keywords":null,"link":"/360/20210323_magyarorszag_lengyelorszag_die_welt_lapszemle","timestamp":"2021. március. 23. 07:45","title":"Az EU-jog professzora a Die Weltben: \"A Polexit első lépéseit látjuk\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c1014d-12e9-4d10-8b6d-1e989b301626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak a veszteséget termeli az LG mobilos részlege, így a gyártó sürgősen megszabadulna tőle. De egyelőre senkinek sem kell.","shortLead":"Csak a veszteséget termeli az LG mobilos részlege, így a gyártó sürgősen megszabadulna tőle. De egyelőre senkinek sem...","id":"20210324_lg_mobiltelefon_gyartas_uzletag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c1014d-12e9-4d10-8b6d-1e989b301626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6ae66d-f025-40da-bd70-ef1d0f98db5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_lg_mobiltelefon_gyartas_uzletag","timestamp":"2021. március. 24. 11:03","title":"Itt a vége? Az LG végleg eltűnhet a mobilos piacról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994fc208-7696-48df-b490-6e03f8c09d2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonhárom év után vették elő a Népi Rablétet Péterfy Borival az egyik főszerepben, amelyet több mint tíz éve nem játszottak. Látható lesz a Jubileumi beszélgetések című, kétéves előadás is.","shortLead":"Huszonhárom év után vették elő a Népi Rablétet Péterfy Borival az egyik főszerepben, amelyet több mint tíz éve nem...","id":"20210324_Pinter_Bela_ujra_bemutatja_a_legelso_eloadasat_a_neten_lesz_lathato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=994fc208-7696-48df-b490-6e03f8c09d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e77f9f-15ff-402d-a6f2-d8be1019b4f5","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Pinter_Bela_ujra_bemutatja_a_legelso_eloadasat_a_neten_lesz_lathato","timestamp":"2021. március. 24. 16:19","title":"Pintér Béla újra bemutatja a legelső előadását, a neten lesz látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa9fab2-a62e-44f2-9911-d260c9bfa131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt elemezték a Népességtudományi Kutatóintézetben, hogy mennyivel dobta meg a korábbi évek alapján becsült halálozásokat a járványhelyzet: 14 százalékkal. A tanulmányból az is kiderül, hogy a hivatalosan koronavírusban elhunytak számához képes másfélszer többen haltak meg tavaly március és december között, és hogy amikor novemberben lezárták az országot, a többlethalálozás már bőven a csúcson volt.","shortLead":"Azt elemezték a Népességtudományi Kutatóintézetben, hogy mennyivel dobta meg a korábbi évek alapján becsült...","id":"20210322_koronavirus_jarvany_tobblethalalozas_ksh_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa9fab2-a62e-44f2-9911-d260c9bfa131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7591e65-e5da-458b-bf64-119c7b36794d","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_koronavirus_jarvany_tobblethalalozas_ksh_tanulmany","timestamp":"2021. március. 22. 18:49","title":"KSH-kutató: 13 700-zal többen haltak meg tavaly annál, mint ha nem lett volna járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]