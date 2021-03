Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A kutató szerint amíg ilyen magas a fertőzöttek száma, a maszk viselése az oltás után is javasolt. Karikó Katalin: A vakcina a megbetegedéstől és a kórházba kerüléstől védi az oltás után megfertőzödötteket A toxikológus Zacher Gábor szerint valóban nagyon sok a beteg. Zacher: Tényleg nagyon nagy gáz van Az étteremtulajdonos Gerendai Károly szerint a kormány nem tett eleget, hogy a bajba jutott szektorok vállalkozásai életben maradjanak. vállalkozásai... Gerendai szerint akár az éttermek 30-40 százaléka is becsődölhet illiberális eszközökhöz nyúlt. A régi elittel elégedetlen szavazók kívülállóként választották El Salvador elnökévé az ifjú Nayib Bukelét, aki a hatalom ízére ráérezve A fiatal latin-amerikai elnök beleszeretett a hatalomba, és visszaél azzal világ első fogyasztói szintű Linux tabletje lehet a JingPad A1 nevű készülék, amelynek operációs rendszere az iPadOS-re emlékeztet. Különleges táblagép érkezik, papíron nagyon jól mutat uniós... A cigarettákra kivetett jövedéki adó mértékének túlzottan alacsony szinten tartásával Magyarország megsértette az Európai Bíróság: Jogellenesen olcsó volt Magyarországon a cigaretta füvet. Stadionokban tartanának cirkuszi előadásokat, ehhez viszont le kell fedni a 288 millió forintért vesz fűvédőt a nemzeti cirkuszcég a stadionokban tartott előadásokra a világbajnok. Ez az én medencém, itt engem senki sem verhet meg – így indult neki a 200 pillangó előfutamának Milák akkora időt úszott, amivel hét éven át aranyérmes lett volna az összes olimpián és vb-n