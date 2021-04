Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e1c31db-d66d-4391-89e4-c9262e43f1d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a japán cég első olyan elektromos autójának koncepciója, amit Európában is árusítanak majd.","shortLead":"Bemutatkozott a japán cég első olyan elektromos autójának koncepciója, amit Európában is árusítanak majd.","id":"20210420_Nagyon_nem_szokvanyos_lesz_az_elso_elektromos_Toyota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1c31db-d66d-4391-89e4-c9262e43f1d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e17fd-ea64-4819-bcfd-9d21097f200e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210420_Nagyon_nem_szokvanyos_lesz_az_elso_elektromos_Toyota","timestamp":"2021. április. 20. 11:59","title":"Itt a Toyota bZ4X – kódfejtőknek való a márka első elektromos modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f80cd5-95a4-4383-b837-67b659960a75","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Izgalmas fotók vesztek feledésbe, csak mert nők alkották azokat. Nevüket alig ismerjük, noha jelentős életműveket alkottak a XlX - XX. században. A róluk szóló könyv az interneten ingyen is olvasható.","shortLead":"Izgalmas fotók vesztek feledésbe, csak mert nők alkották azokat. Nevüket alig ismerjük, noha jelentős életműveket...","id":"202115__fotografia__alkoto_nok__elfelejtett_nevek__megkesett_figyelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9f80cd5-95a4-4383-b837-67b659960a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dd8465-0e45-4845-b0f7-ce2858907a7b","keywords":null,"link":"/360/202115__fotografia__alkoto_nok__elfelejtett_nevek__megkesett_figyelem","timestamp":"2021. április. 20. 15:00","title":"Újraírják a magyar fotótörténetet: jórészt ismeretlen fotográfusnőkön a fókusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e2a255-3102-4b39-9510-dceb8c3dba29","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Némi korlátozás még azért marad.","shortLead":"Némi korlátozás még azért marad.","id":"20210420_gyermekvedelmi_intezmeny_latogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9e2a255-3102-4b39-9510-dceb8c3dba29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2048e6af-12a9-4745-a474-c75d02852a8a","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_gyermekvedelmi_intezmeny_latogatas","timestamp":"2021. április. 20. 16:49","title":"Megszűnik a látogatási tilalom a gyermekvédelmi intézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hideg viszont nem lesz, akár 17 fok is lehet.","shortLead":"Hideg viszont nem lesz, akár 17 fok is lehet.","id":"20210420_zivatarveszely_figyelmeztetes_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72790e70-c4d0-470a-86f2-fa413ff9cb96","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_zivatarveszely_figyelmeztetes_idojaras","timestamp":"2021. április. 20. 05:36","title":"Zivatarveszély miatt figyelmeztetést adtak ki az egész országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetemi körökben elemzik az oltóanyagokat, de onnan információ nem szivároghat ki.","shortLead":"Egyetemi körökben elemzik az oltóanyagokat, de onnan információ nem szivároghat ki.","id":"20210421_Vizsgalatok_Covid19_oltas_eredmenyesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15b04f8-7534-4acc-ad58-5678b1e5056b","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_Vizsgalatok_Covid19_oltas_eredmenyesseg","timestamp":"2021. április. 21. 16:21","title":"Zárt ajtók mögött folynak a vizsgálatok a Covid–19 elleni oltások eredményességéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kedden helyenként 10-20 milliméternyi csapadék hullhat, jégesőre is számítani kell az ország egyes területein.","shortLead":"Kedden helyenként 10-20 milliméternyi csapadék hullhat, jégesőre is számítani kell az ország egyes területein.","id":"20210419_Elsofoku_figyelmeztetes_zivatarveszely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8c9fd7-1ed5-418f-a07d-4fa4a44d8c07","keywords":null,"link":"/itthon/20210419_Elsofoku_figyelmeztetes_zivatarveszely","timestamp":"2021. április. 19. 18:35","title":"Elsőfokú figyelmeztetést adtak ki az egész országra zivatarveszély miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet beszélünk róla. A várandósság vagy a szülés miatt kialakult aranyérre ez fokozottan igaz. Cikkünkben összeszedtük, mit érdemes tudni az ebben az időszakban kialakult betegségről.","shortLead":"Az aranyér hiába számít népbetegségnek, mivel kellemetlen és kényelmetlen helyen van, az indokoltnál sokkal kevesebbet...","id":"proktis_20210421_Mindent_a_varandossag_alatt_kialakulo_aranyerrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ffb3fc4-5573-410f-9609-f6098d9f2e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f50775c0-aae9-4785-b03e-b8f390395830","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20210421_Mindent_a_varandossag_alatt_kialakulo_aranyerrol","timestamp":"2021. április. 21. 07:30","title":"Szinte mindenki küzd vele, de mégsem szólnak előre: mindent a várandósság alatt kialakuló aranyérről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"e9bd157b-8b1e-4459-9386-c4e5ee2e107c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Háromszoros áron, közbeszerzés nélkül takaríttat a szegedi egyetem egy Fidesz közeli céggel. Most a rendőrség nyomoz az ügyben.","shortLead":"Háromszoros áron, közbeszerzés nélkül takaríttat a szegedi egyetem egy Fidesz közeli céggel. Most a rendőrség nyomoz...","id":"20210420_Bekes_megyeben_nyomoznak_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_takaritasi_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9bd157b-8b1e-4459-9386-c4e5ee2e107c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213a086c-3c53-41c6-b504-50f3315bcead","keywords":null,"link":"/kkv/20210420_Bekes_megyeben_nyomoznak_a_Szegedi_Tudomanyegyetem_takaritasi_ugyeben","timestamp":"2021. április. 20. 17:44","title":"Békés megyében nyomoznak a Szegedi Tudományegyetem takarítási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]