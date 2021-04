Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szállásadók csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket fogadhatnák, de több szállásadó is jelezte: nem kéri majd a vendégeitől a kártyát. ","shortLead":"A szállásadók csak a védettségi igazolvánnyal rendelkezőket fogadhatnák, de több szállásadó is jelezte: nem kéri majd...","id":"20210425_Meg_nem_tudni_hogyan_koteleznek_a_szallasadokat_a_vedettsegi_igazolvany_ellenorzesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b04636e-9e9a-40be-8f57-d9ff227a54e8","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Meg_nem_tudni_hogyan_koteleznek_a_szallasadokat_a_vedettsegi_igazolvany_ellenorzesere","timestamp":"2021. április. 25. 10:04","title":"Még nem tudni, hogyan köteleznék a szállásadókat a védettségi igazolvány ellenőrzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében gyűjtsön talajmintákat - jelentette be szombaton a kínai holdkutatási program egyik szakértője. ","shortLead":"A Csang'o-6 űrszondát Kína 2024-ben akarja felbocsátani, hogy a Hold túlsó oldalán, a Déli-sark-Aitken-medencében...","id":"20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d78740aa-b101-4320-af6a-f09569f719d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Ujabb_szondat_kuld_a_Holdra_Kina_2024ben","timestamp":"2021. április. 25. 15:12","title":"Újabb szondát küld a Holdra Kína 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hat senkinek sem ment. ","shortLead":"A hat senkinek sem ment. ","id":"20210425_Negyedmilliot_nyert_aki_ot_szamot_eltalalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba178662-b956-4d7f-9c8d-654b4492d2d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Negyedmilliot_nyert_aki_ot_szamot_eltalalt","timestamp":"2021. április. 25. 16:55","title":"Negyedmilliót nyert, aki öt számot eltalált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2531e5c-8a64-4e32-925a-0c0cbda0bdf1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"72 adózó került fel a nagy tartozást felhalmozók listájára az első negyedévben.","shortLead":"72 adózó került fel a nagy tartozást felhalmozók listájára az első negyedévben.","id":"20210425_30_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_a_rekorder","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2531e5c-8a64-4e32-925a-0c0cbda0bdf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a496fec-cde7-48cd-991c-9725bea817cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_30_milliard_forinttal_tartozik_a_NAVnak_a_rekorder","timestamp":"2021. április. 25. 17:53","title":"30 milliárd forinttal tartozik a NAV-nak a rekorder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27dc0afd-4525-4278-b0eb-2d66801b24ac","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amerikában próbál befektetőket találni startupjukhoz András. Közben Antal otthon a családjára is koncentrál, jelnyelvet tanulnak, hogy könnyebben tudjanak kislányukkal kommunikálni. De sikerre tudják vinni az appot, mielőtt elfogy a pénzük? Angyali üzlet harmadik, befejező rész.","shortLead":"Amerikában próbál befektetőket találni startupjukhoz András. Közben Antal otthon a családjára is koncentrál, jelnyelvet...","id":"20210424_Doku360_Angyali_uzlet_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27dc0afd-4525-4278-b0eb-2d66801b24ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d579b75-9eea-45aa-b222-cae78e9b9d06","keywords":null,"link":"/360/20210424_Doku360_Angyali_uzlet_harmadik_resz","timestamp":"2021. április. 24. 19:00","title":"Doku360: 18 millió forint forog kockán, hogy egy 50 ezres fejlesztés elkészül-e ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét. A televízió után akár a hordozható számítógépnek is lehetne kihúzható/feltekerhető kijelzős változata.","shortLead":"Egy nyilvánosságra került szabadalom arról árulkodik, hogy az LG tovább bővítené a feltekerhető eszközök körét...","id":"20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7ba7deb-1537-4c9e-be6a-5837c24f7b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6b332-35fe-4ab7-af53-67a045963d06","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_lg_feltekerheto_laptop_szabadalom","timestamp":"2021. április. 26. 12:03","title":"Jöhet a feltekerhető laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt kulcsszót, ezeknek fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Karafiáth Orsolyának most ezekből kellett ihletet merítenie: ihaj-csuhaj, tartható, hatalomkoncentráció, póráz, luft.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötés van: adunk öt...","id":"20210425_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f21e60b-797c-4c71-88db-01fda6c1ba1a","keywords":null,"link":"/360/20210425_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2021. április. 25. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya azon töpreng, hozzámenne-e a gázoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem a vakcinák hatékonyságának igazolására, sem az oltóanyagok hatékonyságának összehasonlítására nem alkalmas az a táblázat, amit vasárnap tett közzé a kormány. Ha komolyan vennénk a táblázat számait, akkor például Magyarországon kétszázhuszonötször annyian halnak meg az oltottak közül koronavírusban, mint az Egyesült Államokban, ami nyilvánvalóan nonszensz. ","shortLead":"Sem a vakcinák hatékonyságának igazolására, sem az oltóanyagok hatékonyságának összehasonlítására nem alkalmas...","id":"20210426_Ezer_sebbol_verzik_a_kormany_vakcinatablazata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcc9593-1e76-4150-a5f6-56060a7e9281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183cff94-f630-4911-b0b2-bf829899529c","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_Ezer_sebbol_verzik_a_kormany_vakcinatablazata","timestamp":"2021. április. 26. 14:20","title":"Ezer sebből vérzik a kormány vakcinatáblázata, az operatív törzs semmilyen magyarázatot nem adott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]