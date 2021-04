Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Kínai vakcinát kaphatnak a Richter dolgozói, ha kérnek.","shortLead":"Kínai vakcinát kaphatnak a Richter dolgozói, ha kérnek.","id":"20210427_richter_oltas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17511a5c-cc6e-41a9-a7e2-f1522be1c1b2","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_richter_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 15:43","title":"Soron kívül olthatják a Richter dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 73 éves Ronnie Wood a karantén alatt másodszor küzdött meg a betegséggel.



","shortLead":"A 73 éves Ronnie Wood a karantén alatt másodszor küzdött meg a betegséggel.



","id":"20210426_Kiujult_a_rakja_a_Rolling_Stones_gitarosanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff0f409-c52a-408d-957e-df82b39ddc3e","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Kiujult_a_rakja_a_Rolling_Stones_gitarosanak","timestamp":"2021. április. 26. 12:56","title":"Kiújult a rákja a Rolling Stones gitárosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három államtitkár le tudta osztani, ki magyarázza el változatos kérdésekre és kritikákra, miért oltásellenes az ellenzék.","shortLead":"A parlament keddi ülésén gyorsan kikristályosodott a menetrend: a Fideszből alig vett részt valaki, de három...","id":"20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cfcf20d-7fb2-4320-a11b-8a90a4b86537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"308c1ea8-a569-489d-b1d6-4c1171e597bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_parlament_ules_oltaselleneseg","timestamp":"2021. április. 26. 15:31","title":"Jakab Pétert rendre intették, miután fideszes hosszú hajú ficsúrnak nevezte Deutsch Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a705fb-cb25-4949-942a-52ace3c80de2","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Igaz, a férfiak ritkábban érzik úgy, hogy összetörték a szívüket – derül ki egy felmérésből.","shortLead":"Igaz, a férfiak ritkábban érzik úgy, hogy összetörték a szívüket – derül ki egy felmérésből.","id":"20210427_A_nok_felepulese_teljesebb_a_szakitas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a705fb-cb25-4949-942a-52ace3c80de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7175a09-abfb-47c8-9cb8-0f63b59ce5c8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210427_A_nok_felepulese_teljesebb_a_szakitas_utan","timestamp":"2021. április. 27. 12:30","title":"A nők felépülése teljesebb a szakítás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan számolt be az InSight földi csapatának, a The Marsquake Service-nek a marsrengések észlelése során végzett munkájáról, a bolygó szeizmológiai katalógusának készítéséről.","shortLead":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan...","id":"20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe8b0a-e7db-4ffd-bf47-4ff8ec6c0999","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","timestamp":"2021. április. 27. 14:03","title":"Majdnem minden nap reng a Mars, de nem úgy, ahogy gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Máskor novemberben szokott érkezni a nyugdíj-kiegészítés, most viszont már év közben adhat a kormány pluszpénzt, majd valószínűleg az év végén újra. Aki a mediánnyugdíjat kapja, annak havonta kevesebb, mint 800 forinttal nőhet a nyugdíja.","shortLead":"Máskor novemberben szokott érkezni a nyugdíj-kiegészítés, most viszont már év közben adhat a kormány pluszpénzt, majd...","id":"20210427_nyugdij_nyugdijemeles_tallai_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2383c7d-14a0-4a4b-96d2-9138b4fc58b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33b305d-5bcb-4bad-8ade-9b1db970e3dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_nyugdij_nyugdijemeles_tallai_andras","timestamp":"2021. április. 27. 11:47","title":"Kiegészítő nyugdíjemelést ígér a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a két beruházás megfér egymás mellett. ","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint a két beruházás megfér egymás mellett. ","id":"20210427_palkovics_laszlo_fudan_egyetem_diakvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dacfeed0-dbe4-475d-8774-a4951bfa8321","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_palkovics_laszlo_fudan_egyetem_diakvaros","timestamp":"2021. április. 27. 15:49","title":"Palkovics ígéri, hogy a Fudan Egyetem nem vesz el területet a Diákvárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3571d939-043d-42f6-bd31-9e7721fb57dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szinte szilveszteri hangulat uralkodott szombat este Budapesten, Pécsen és Debrecenben is, a vendéglátóhelyeken szabad asztalt szinte lehetetlen volt találni. A vírus miatt kevesen aggódtak.","shortLead":"Szinte szilveszteri hangulat uralkodott szombat este Budapesten, Pécsen és Debrecenben is, a vendéglátóhelyeken szabad...","id":"20210425_Tomegek_buliztak_tegnap_a_vendeglatohelyeken_es_az_utcakon_sokan_maszk_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3571d939-043d-42f6-bd31-9e7721fb57dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aee520e-7488-4a34-9f9a-9e56b98d2f4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Tomegek_buliztak_tegnap_a_vendeglatohelyeken_es_az_utcakon_sokan_maszk_nelkul","timestamp":"2021. április. 25. 20:51","title":"Tömegek buliztak tegnap a vendéglátóhelyeken és az utcákon, sokan maszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]