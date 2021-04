Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az országban a járvány harmadik hulláma éppen tetőzik.","shortLead":"Az országban a járvány harmadik hulláma éppen tetőzik.","id":"20210426_gorogorszag_turizmus_karanten_kotelezettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a6f6cd8-46f4-44f4-aa81-9be5e0b95749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31a06b7-ae91-47b8-ade4-b72d2cea6c89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210426_gorogorszag_turizmus_karanten_kotelezettseg","timestamp":"2021. április. 26. 05:17","title":"Görögország tíz ország turistái számára feloldja a karantén-kötelezettséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Anyák nélkül maradt koraszülött babák, apák nélkül maradt testvérek, magukra maradt gyermekek - sok család szenvedett kíméletlen csapást a koronavírus miatt. Az ötgyerekes anyukára a napi teendők után esténként borul rá az egyedüllét, a babával egyedül maradt apáknak anyaszerepbe kell beletanulniuk. A gyerekek közül van, akit rémálmok gyötörnek, más nem érti, miért marad el örökre az apával tervezett közös balatoni bringatúra.","shortLead":"Anyák nélkül maradt koraszülött babák, apák nélkül maradt testvérek, magukra maradt gyermekek - sok család szenvedett...","id":"20210426_koronavirus_csonkava_valt_csaladok_arvak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fbd16c-dc81-4954-b4a2-b85647ad0ea1","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_koronavirus_csonkava_valt_csaladok_arvak","timestamp":"2021. április. 26. 20:10","title":"\"Most mindennap egy olyan házba érnek haza az óvodából, ahol nincs otthon anya\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1de3136-cc92-4c97-8999-8b5c4cc16300","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nomádok földjéért kapta meg a legjobb rendezőnek járó díjat. ","shortLead":"A nomádok földjéért kapta meg a legjobb rendezőnek járó díjat. ","id":"20210426_Chloe_Zhao_is_Oscardijas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1de3136-cc92-4c97-8999-8b5c4cc16300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc0c6da-fb88-417e-8162-c89a4805c701","keywords":null,"link":"/kultura/20210426_Chloe_Zhao_is_Oscardijas","timestamp":"2021. április. 26. 03:05","title":"Chloé Zhao is Oscar-díjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól anélkül írhatják át a tartalomgyártók a YouTube-csatornájuk nevét, valamint cserélhetik le a profilképüket, hogy ahhoz frissíteni kellene a Google-fiók adatait.","shortLead":"Mostantól anélkül írhatják át a tartalomgyártók a YouTube-csatornájuk nevét, valamint cserélhetik le a profilképüket...","id":"20210426_youtube_csatorna_neve_profilkep_beallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e4a7645-4ec8-4ec2-95cf-18d7c1f0c227","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_youtube_csatorna_neve_profilkep_beallitasa","timestamp":"2021. április. 26. 16:03","title":"Megkönnyítette a névváltoztatást a YouTube, már nem kell a Google-fiókot módosítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő bármit csinál, nagyot alakít. ","shortLead":"Ő bármit csinál, nagyot alakít. ","id":"20210426_Glenn_Close_riszalasa_felejthetetlen_volt_az_idei_Oscaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35e8a41c-df0a-4c3d-b23f-463ca7bbb429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43840b3d-35ab-4053-97fc-b3d090eded58","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Glenn_Close_riszalasa_felejthetetlen_volt_az_idei_Oscaron","timestamp":"2021. április. 26. 07:12","title":"Glenn Close riszálása felejthetetlen volt az idei Oscaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c68da7-b7b1-41e9-8519-9933d3ea2481","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindennapi hajtástesztnek tették ki a nemrégiben bemutatott Mi Mix Foldot, hogy bizonyítsák a tartósságát.","shortLead":"Nem mindennapi hajtástesztnek tették ki a nemrégiben bemutatott Mi Mix Foldot, hogy bizonyítsák a tartósságát.","id":"20210427_xiaomi_mi_mix_fold_hajtasi_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95c68da7-b7b1-41e9-8519-9933d3ea2481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93846dd9-1c2e-46c0-b031-7177c8aed40e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_xiaomi_mi_mix_fold_hajtasi_teszt","timestamp":"2021. április. 27. 12:33","title":"Élő adásban, egy héten át hajtogatták folyamatosan a Xiaomi telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan számolt be az InSight földi csapatának, a The Marsquake Service-nek a marsrengések észlelése során végzett munkájáról, a bolygó szeizmológiai katalógusának készítéséről.","shortLead":"Az Amerikai Szeizmológiai Társaság (SSA) idei éves találkozóján a Zürichi Műszaki Egyetem munkatársa, Savas Ceylan...","id":"20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccfe8b0a-e7db-4ffd-bf47-4ff8ec6c0999","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_mars_marsrenges_szeizmometer_insight","timestamp":"2021. április. 27. 14:03","title":"Majdnem minden nap reng a Mars, de nem úgy, ahogy gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Koronavírusban 59 éves korában életét vesztette a női divatot forradalmasító és számos híres filmszínész által imádott Alber Elbaz, aki párhuzamot vont egy új kollekció és egy vakcina létrehozása között.","shortLead":"Koronavírusban 59 éves korában életét vesztette a női divatot forradalmasító és számos híres filmszínész által imádott...","id":"20210425_Meghalt_Alber_Elbaz_a_divatvilag_unnepelt_sztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213960eb-31fe-4aa3-9c72-bef5cd269eed","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Meghalt_Alber_Elbaz_a_divatvilag_unnepelt_sztarja","timestamp":"2021. április. 25. 18:59","title":"Meghalt Alber Elbaz, a divatvilág ünnepelt sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]