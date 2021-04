Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Napsütés is lesz a hétvégén, de sokfelé szeles és csapadékos idő lesz a jellemző. Ezzel együtt meleg várható, május elsején néhol akár 28 Celsius-fokot is mérhetnek, vasárnap délutántól azonban jelentős lehűlésre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat az országos, középtávú előrejelzésében.\r

\r

","shortLead":"Napsütés is lesz a hétvégén, de sokfelé szeles és csapadékos idő lesz a jellemző. Ezzel együtt meleg várható, május...","id":"20210429_zivatar_meleg_hetvege_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f51dcad-6efd-49ff-b761-9d8c6c330cc5","keywords":null,"link":"/elet/20210429_zivatar_meleg_hetvege_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. április. 29. 16:28","title":"28 fokkal és zivatarokkal indul a május","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc5f1ca-8d25-469a-b439-66b91a8b77b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elhunytak családtagjai szerint túlságosan enyhe ítélet született.","shortLead":"Az elhunytak családtagjai szerint túlságosan enyhe ítélet született.","id":"20210428_richardpusey_rendorok_baleset_itelet_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc5f1ca-8d25-469a-b439-66b91a8b77b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1c778a8-1c78-4deb-957d-f159481ed39e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_richardpusey_rendorok_baleset_itelet_bortonbuntetes","timestamp":"2021. április. 28. 12:19","title":"Elítélték „Ausztrália leggyűlöltebb emberét”, aki levideózta négy rendőr haldoklását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Josep Guardiola tíz év után vezethet újra csapatot a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába.","shortLead":"Josep Guardiola tíz év után vezethet újra csapatot a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába.","id":"20210429_manchester_city_psg_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a55733-868d-40d7-aec1-9a40d160ee57","keywords":null,"link":"/sport/20210429_manchester_city_psg_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozatok","timestamp":"2021. április. 29. 10:37","title":"Guardiola nagyon elégedett, Pochettino az agresszivitást hiányolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként.","shortLead":"Vasárnap 15 órakor Facebookon fogja bemutatni a Demokratikus Koalíció, kit indítanak az őszre ígért ellenzéki...","id":"20210429_dk_miniszterelnokjelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca529852-c3d7-4462-9da6-0b2a33dc61bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10cefd4-26d9-419e-b937-e68442700eb6","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_dk_miniszterelnokjelolt","timestamp":"2021. április. 29. 10:24","title":"Vasárnap mutatja be miniszterelnök-jelöltjét a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament egy újabb, Oroszországot elítélő határozatról.","shortLead":"Csütörtökön szavaz az Európai Parlament egy újabb, Oroszországot elítélő határozatról.","id":"20210429_EP_szankciok_Oroszorszag_Navalnij_Ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3693949-e866-4e47-bdd4-b32195ef72c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77afaba-38c8-4599-b694-cbc2e4a5af7f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210429_EP_szankciok_Oroszorszag_Navalnij_Ukrajna","timestamp":"2021. április. 29. 09:06","title":"Az EP szankciókat sürget Oroszország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca395df5-868e-4277-9e96-60bc06072535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz évvel ezelőtt ezen a napon mondtak igent egymásnak a westminsteri apátságban.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt ezen a napon mondtak igent egymásnak a westminsteri apátságban.","id":"20210429_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_hazassagi_evfordulo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca395df5-868e-4277-9e96-60bc06072535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07677109-f1e9-41f0-a0c1-1d3cb7b270fe","keywords":null,"link":"/elet/20210429_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_hazassagi_evfordulo","timestamp":"2021. április. 29. 09:51","title":"Vilmos herceg és Katalin hercegné új képekkel ünnepeli a házassági évfordulóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05a295f-472e-4e95-9063-e25b75e6783b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Már meg is vették a súlyos érmét, az ára hat számjegyű volt.","shortLead":"Már meg is vették a súlyos érmét, az ára hat számjegyű volt.","id":"20210429_aranyerme_brit_kiralyi_penzverde","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05a295f-472e-4e95-9063-e25b75e6783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8f9403-ab7e-4dc6-9f20-95baf086f76d","keywords":null,"link":"/elet/20210429_aranyerme_brit_kiralyi_penzverde","timestamp":"2021. április. 29. 17:13","title":"Tízkilós aranyérmét készített a brit királyi pénzverde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány 60 ezerre becsülte azoknak a szolgáltatóknak a számát, amelyeknél korábban nem volt mód elektronikus fizetésre, az elfogadóhelyek száma azonban csak 11 ezerrel emelkedett.","shortLead":"A kormány 60 ezerre becsülte azoknak a szolgáltatóknak a számát, amelyeknél korábban nem volt mód elektronikus...","id":"20210428_bankkartya_elektronikus_fizetes_online_kassza_mbn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152c395-9b5d-45a8-b911-81f2af6c5851","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_bankkartya_elektronikus_fizetes_online_kassza_mbn","timestamp":"2021. április. 28. 13:29","title":"Hiába tették kötelezővé, alig nőtt az elektronikus fizetést elfogadó helyek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]