[{"available":true,"c_guid":"0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Josep Guardiola tíz év után vezethet újra csapatot a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába.","shortLead":"Josep Guardiola tíz év után vezethet újra csapatot a legrangosabb európai kupasorozat fináléjába.","id":"20210429_manchester_city_psg_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e305c9d-bd3f-448c-8ce7-9ad113a173df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a55733-868d-40d7-aec1-9a40d160ee57","keywords":null,"link":"/sport/20210429_manchester_city_psg_bajnokok_ligaja_elodonto_nyilatkozatok","timestamp":"2021. április. 29. 10:37","title":"Guardiola nagyon elégedett, Pochettino az agresszivitást hiányolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a95477e-491f-41bc-ba8a-b12abe48faf8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elképesztően nagy lett az érdeklődés a szigetelőanyagok iránt, mióta elérhető a hárommillió forintos otthonfelújítási támogatás. A kereslet növekedése drasztikus, 40–50 százalékos áremelkedést okozott – derül ki a Dalos Tüzép közleményéből. Az építőanyagkereskedő tapasztalatai szerint sokan az utolsó utáni pillanatig kivárnak a rendeléssel, pedig akár hónapokba is beletelhet, mire le tudják nekik szállítani az anyagokat.







","shortLead":"Elképesztően nagy lett az érdeklődés a szigetelőanyagok iránt, mióta elérhető a hárommillió forintos otthonfelújítási...","id":"20210429_Kozel_masfelszeresere_ugrott_a_szigeteloanyagok_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a95477e-491f-41bc-ba8a-b12abe48faf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9dd62b-fd81-48bc-a7b6-00914a84ad03","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210429_Kozel_masfelszeresere_ugrott_a_szigeteloanyagok_ara","timestamp":"2021. április. 29. 09:30","title":"Másfélszeresére ugrott a hőszigetelőanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több hibát is azonosított az Nvidia a videokártyáihoz tartozó illesztőprogramban. A problémák ellen készített frissítés már elérhető, és javasolt mielőbb letölteni.","shortLead":"Több hibát is azonosított az Nvidia a videokártyáihoz tartozó illesztőprogramban. A problémák ellen készített frissítés...","id":"20210429_nvidia_videokartya_illesztoprogram_sebezhetoseg_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae1bb4a-e407-40ff-bb42-0def95859d1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659f1b18-1b82-45ea-892e-5fecfbe8262c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_nvidia_videokartya_illesztoprogram_sebezhetoseg_frissites","timestamp":"2021. április. 29. 09:45","title":"Ha Nvidia típusú videokártya van a számítógépében, jobb, ha azonnal frissít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","shortLead":"Az űrhajós Neil Armstronggal és Buzz Aldrinnel együtt vett részt az első holdraszálláson. ","id":"20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e5455b-adce-4e90-8e99-ab4df3bf6083","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_Meghalt_Michael_Collins_Apollo11","timestamp":"2021. április. 28. 19:36","title":"Meghalt Michael Collins, az Apollo-11 asztronautája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét esemény szeptemberben lesz.","shortLead":"Mindkét esemény szeptemberben lesz.","id":"20210429_eucharisztikus_kongresszus_vadaszati_vilagkiallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0462b7b2-d1c9-45a7-b481-80edd673d051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b190ea3-47e8-49e7-b9b1-b7cba4fbb432","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_eucharisztikus_kongresszus_vadaszati_vilagkiallitas","timestamp":"2021. április. 29. 07:27","title":"Kiemelt fontosságú rendezvénnyé nyilvánították a vadászati világkiállítást és az Eucharisztikus Kongresszust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy oltás akár a felére is csökkentheti a fertőzés háztartáson belüli továbbadásának esélyét.","shortLead":"Egy oltás akár a felére is csökkentheti a fertőzés háztartáson belüli továbbadásának esélyét.","id":"20210429_pfizer_astrazeneca_oltas_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e04d82-a312-4dbe-944d-5f2e860d0ef0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210429_pfizer_astrazeneca_oltas_vakcina","timestamp":"2021. április. 29. 13:03","title":"Egy kutatás szerint a Pfizer és az AstraZeneca oltásából már egy adag is sokat segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple vezetői között korábban több levélváltás is történt arról, hogy az iMessage üzenetküldőt jó lenne az androidos eszközök számára is elérhetővé tenni. A dologból végül mégsem lett semmi.","shortLead":"Az Apple vezetői között korábban több levélváltás is történt arról, hogy az iMessage üzenetküldőt jó lenne az androidos...","id":"20210428_apple_imessage_android_uzenetkuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37d624f6-fca9-4d13-b945-e17ace7eead9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bbb4dd-3c0b-46d0-b6d3-52378d538cf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_apple_imessage_android_uzenetkuldes","timestamp":"2021. április. 28. 19:21","title":"Egy per miatt derült ki, miért nem készítette el soha az Apple az iMessage-et Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfee265-d6a6-4a79-be95-ee5a73e2e84d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatalmas méretű és tömegű luxusautónak hamar érkezhet a száguldásra optimalizált változata. ","shortLead":"A hatalmas méretű és tömegű luxusautónak hamar érkezhet a száguldásra optimalizált változata. ","id":"20210430_A_Nurburgingen_bukkant_fel_a_MercedesAMG_EQS_63","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cfee265-d6a6-4a79-be95-ee5a73e2e84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37eb5e42-25b3-4e20-b169-68bf558e5ffa","keywords":null,"link":"/cegauto/20210430_A_Nurburgingen_bukkant_fel_a_MercedesAMG_EQS_63","timestamp":"2021. április. 30. 11:55","title":"A Nürburgringen bukkant fel a Mercedes-AMG EQS 63","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]