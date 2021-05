Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egykor sikeres idős festőművész, Julian elvesztette feleségét, barátait, így csak egy zöld füzetnek tesz „vallomást”, majd egy kávéházi asztalon „felejti”. A füzet pedig vándorol tovább Clare Pooley Őszinte szavak című regényében.","shortLead":"Az egykor sikeres idős festőművész, Julian elvesztette feleségét, barátait, így csak egy zöld füzetnek tesz...","id":"202117_konyv__csodatevo_fuzet_clare_pooley_oszinte_szavak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88231bf-e692-4566-baf0-2275dff3a3ac","keywords":null,"link":"/360/202117_konyv__csodatevo_fuzet_clare_pooley_oszinte_szavak","timestamp":"2021. május. 04. 13:00","title":"Csodatévő jegyzetfüzet segít a lelki válságon Clare Pooley regényében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-koreai járványügy idősek körében nézte meg, milyen hatékony a két vakcina első adagja. Röviden: eléggé.","shortLead":"A dél-koreai járványügy idősek körében nézte meg, milyen hatékony a két vakcina első adagja. Röviden: eléggé.","id":"20210505_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_oltas_vakcina_idosek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d00f27-7aa6-4f24-bb95-4087104a3c2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_pfizer_astrazeneca_elso_dozis_oltas_vakcina_idosek","timestamp":"2021. május. 05. 11:44","title":"Dél-Koreai kutatók szerint a Pfizer és az AstraZeneca oltásának első dózisa is komoly védelmet ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d31e7c-2c4b-452b-b304-5108ce4338b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bulizók többsége nem viselt maszkot, igaz, a városban a híradások szerint jelenleg már nincs koronavírus-fertőzött.","shortLead":"A bulizók többsége nem viselt maszkot, igaz, a városban a híradások szerint jelenleg már nincs koronavírus-fertőzött.","id":"20210503_Koronavirus_zenei_fesztival_Vuhan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31d31e7c-2c4b-452b-b304-5108ce4338b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80662699-50c2-41a0-af1a-b0908ff3c03b","keywords":null,"link":"/elet/20210503_Koronavirus_zenei_fesztival_Vuhan","timestamp":"2021. május. 03. 15:25","title":"Vuhanban már több ezres zenei fesztivált tartottak a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre nagyobb arányban vannak jelen a pénzügyi szolgáltatások piacán a minősített fogyasztóbarát hitelek és biztosítások; ezek közül a legfiatalabb a fogyasztóbarát személyi kölcsön, melyet jelenleg hét hitelintézet kínál az ügyfeleknek. Mivel tudnak többet ezek a hitelek, mint a hagyományos személyi kölcsönök? Tényleg olcsóbbak, vagy találhatunk kedvezőbbet is a piacon? Ezeknek a kérdéseknek jártak utána a Bank360.hu elemzői.","shortLead":"Egyre nagyobb arányban vannak jelen a pénzügyi szolgáltatások piacán a minősített fogyasztóbarát hitelek és...","id":"20210505_fogyasztobarat_hitel_szemelyi_kolcson_bank360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c295a62-3ac8-4bd6-8122-b81e38b2b5e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_fogyasztobarat_hitel_szemelyi_kolcson_bank360","timestamp":"2021. május. 05. 12:57","title":"Tényleg olcsóbb a fogyasztóbarát személyi kölcsön a hagyományosnál?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az üzlettel a zenekar kiadója is jól járhat.","shortLead":"Az üzlettel a zenekar kiadója is jól járhat.","id":"20210504_Red_Hot_Chili_Peppers_jogdij_Hipgnosis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6587484-4b33-48c3-aea9-8954249282de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb45e624-3dbc-46bb-9bae-221ff5183bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Red_Hot_Chili_Peppers_jogdij_Hipgnosis","timestamp":"2021. május. 04. 11:15","title":"A Red Hot Chili Peppers 140 millió dollárért adja el dalainak jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ez azt jelentené, hogy a május 10-én kezdődő budapesti Európa-bajnokságon sem vehetne részt a FINA egykori alelnöke, de erről a szervezők szerint szó sincs, ugyanis a sportág évtizedes barátjaként megjelenhet.","shortLead":"Ez azt jelentené, hogy a május 10-én kezdődő budapesti Európa-bajnokságon sem vehetne részt a FINA egykori alelnöke, de...","id":"20210504_gyarfas_tamas_fina_tiltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6dccd8d-e9b2-46bd-9c4a-85a6031f0a30","keywords":null,"link":"/sport/20210504_gyarfas_tamas_fina_tiltas","timestamp":"2021. május. 04. 18:52","title":"Nemzeti Sport: Kitiltották minden úszóeseményről Gyárfás Tamást, aki szerint csak felfüggesztették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál edző több mint tíz év után tér vissza Olaszországba.","shortLead":"A portugál edző több mint tíz év után tér vissza Olaszországba.","id":"20210504_as_roma_mourinho","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f588b9ef-0482-4afd-96b0-ff80617d5a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f621824-1381-4f51-b327-9aacf0bdfc6a","keywords":null,"link":"/sport/20210504_as_roma_mourinho","timestamp":"2021. május. 04. 15:54","title":"Az AS Roma vezetőedzője lesz José Mourinho","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cefc447b-363b-45e9-86ca-e48c077821f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ballagást csak online tudták megtartani, de táncra perdült a tanári kar.\r

\r

","shortLead":"A ballagást csak online tudták megtartani, de táncra perdült a tanári kar.\r

\r

","id":"20210504_Meghato_videoval_bucsuztak_egy_egri_iskola_tanarai_a_diakoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cefc447b-363b-45e9-86ca-e48c077821f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de5f5bd-ed6f-4341-998d-e4c429e5f50a","keywords":null,"link":"/kultura/20210504_Meghato_videoval_bucsuztak_egy_egri_iskola_tanarai_a_diakoktol","timestamp":"2021. május. 04. 15:07","title":"Megható videóval búcsúztak egy egri iskola tanárai a diákoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]