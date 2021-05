Júliustól életbe lép az uniós digitális Covid-igazolványok rendszere, miután csütörtökön az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa politikai egyezségre jutott. Összeszedtünk néhány fontos kérdést arról, hogyan működik majd - a jelenleg elérhető információk alapján - a koronavírus-járvány utazási korlátozásait feloldó uniós rendelet.

Milyen lesz az uniós digitális Covid-igazolvány?

A minden uniós állampolgár számára egységes, QR-kóddal ellátott tanusítványt papíron és digitálisan is el lehet majd érni. A dokumentum igazolni fogja, hogy a tulajdonosát beoltották-e koronavírus ellen, vagy ha nem, akkor van-e érvényes PCR-tesztje vagy igazolása arról, hogy átesett a betegségen.

© AFP / Vladimir Simicek

Kell-e érte fizetni?

Nem, maga az igazolás ingyenes. Azonban azoknak, akiket nem oltottak be és nem estek át a betegségen, fizetniük kell az igazoláshoz szükséges PCR-tesztért.

Az EU állítja ki az igazolványt?

Nem, a magyar hatóságoknak kell a rendelet-tervezet alapján automatikusan vagy az állampolgárok kérésére kiállítani az igazolást, pontosan olyan formátumban, mint azt az EU megköveteli, hogy úgy nézzen ki, mint az összes többi tagállamban kibocsájtott dokumentum. Az EU annak az applikációnak a fejlesztéséért felel, amelyben a digitális igazolást tárolni lehet majd a telefonunkon, illetve annak a keretrendszernek az üzemeltetéséért, amelynek segítségével a határátlépéskor az illetékes hatóság a QR-kód alapján le tudja kérdezni, hogy az igazolás hiteles-e.

Kik utazhatnak majd minden további megkötés nélkül az uniós Covid-igazolvánnyal?

Azok, akik az összes előírt oltást megkapták az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által engedélyezett vakcinák valamelyikéből. Vagyis azok, akik már mindkét Pfizer/BioNTech, Moderna vagy AstraZeneca-oltást megkapták, illetve felvették a Johnson&Johnson-vakcinát.

© AFP / JACK GUEZ

Mi történik azokkal, akik még csak az egyik oltást kapták meg a Pfizerből, Modernából vagy AstraZenecából?

Minden uniós tagállam maga döntheti el, hogy egy oltást is elégnek ítél-e a szabad beutazáshoz, vagy egyéb biztosítékot – például negatív PCR-tesztet – kér az érintettektől. Az utazás tervezése során ellenőrizni kell majd a célországban érvényes szabályokat. (A Re-open EU platform honlapján és applikációjában minden uniós ország utazási feltételeiről tájékozódni lehet, vagy az adott ország külügyminisztériumának honlapján.)

Mi lesz azokkal, akik Sinopharmmal vagy Szputnyik V-vel oltottak be?

Minden uniós tagállam maga döntheti el, hogy milyen feltételekkel engedi be azokat az uniós állampolgárokat, akiknek az oltását nem engedélyezte az EMA. Vagyis lehetnek olyan uniós országok, amelyek minden probléma nélkül beengedik a keleti vakcinákkal oltottak, és olyanok is, amelyek PCR-tesztet vagy karantént fognak tőlük kérni. Nagy valószínűséggel a Sinopharmot jobban el fogják fogadni, mivel a vakcinát az Egészségügyi Világszervezet (WHO) felvette a vészhelyzeti listájára.

© MTI / Rosta Tibor

Hogyan utazhatnak azok, akiket nem oltottak be?

PCR-tesztet kell csináltatniuk vagy igazolniuk, hogy átestek a betegségen. Az uniós Covid-igazolványban ez a másik két lehetőség is szerepelni fog.

Antigén-teszttel igazolható, ha valaki átesett a betegségen?

Nem, csak pozitív PCR-teszt alapján kiállított orvosi igazolás kerülhet be az uniós Covid-igazolványba. Hosszabb távon azonban elképzelhető, hogy az antigén-tesztek eredményét is el fogják majd az uniós államok fogadni, de most nyáron ez még biztosan nem lesz elég.

Ad-e az EU támogatást a PCR-tesztekhez?

Igen, az Európai Bizottság a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz uniós alapból 100 millió euróval támogatni fogja támogatni a tagállamokat, hogy csökkenthessék a PCR-tesztek árát, gesztust téve ezzel az Európai Parlamentnek, amely eredetileg ingyenes PCR-teszteket akart. A politikai alku azonban még annyira friss, a támogatási rendszer részleteit nem dolgozták ki az Európai Bizottságban.

Mi a helyzet a gyerekkel, akik nem kapnak oltást?

Az uniós tagállamtól függ, kér-e tőlük PCR-tesztet és hány éves kortól. Az ő teszteredményeiket vagy azt az igazolást, hogy átestek a betegségen, a szülő Covid-igazolványában tüntetik majd fel. A lényeg itt is az, hogy az utazás tervezése során ellenőrizni kell a célországban érvényes szabályokat.

© AFP / VINCENT GERBET

Mikortól lép életbe az uniós Covid-igazolványok rendszere?

Az Európai Parlamentnek és az uniós kormányokat tömörítő Európai Unió Tanácsának még hivatalosan is el kell fogadnia a rendeletet, amelyről csütörtökön csak politikai megállapodás született. Ez azonban már csak formalitásnak számít, a rendelet szinte biztos, hogy július 1-jével hatályba lép.

A magyar kormány megvétózhatja a rendelet elfogadását?

Nem, a Euronews hírcsatorna erre külön rákerdezett: a Tanácsban minősített többséggel szavaznak a rendeletről, ami azt jelenti, hogy ha Magyarország nemet is mond rá, akkor is életbe lép. De ez a józan belátás szerint nem is áll az Orbán-kormány érdekében, mivel a politikai kompromisszumok miatt – mint a fenti válaszokból is látszik – a rendelet nagyon tág teret hagy a tagállamoknak arra, hogy eldöntsék, kit engednek belépni az ország területére. (Magyarország a külpolitikában szokott vétózni, mert ott egyhangúságot követel meg a döntéshozatal.)

Készen áll-e minden uniós tagállam július 1-jén arra, hogy alkalmazza az uniós Covid-igazolványokról szóló rendeletet?

Nem lehet tudni biztosan. Jelenleg is zajlik az informatikai rendszer tesztelése. Annál a 18 országnál, amelyek a tesztelések első körében részt vesznek, egész biztosan minden működni fog júliusra. Magyarország azonban nem vesz részt a tesztelésben, így van arra esély, hogy július 1-jén a magyar hatóságok nem tudják majd zökkenőmentesen leolvasni a más uniós országok állampolgárainak az igazolását, vagy a magyar igazolások nem lesznek az uniós rendszerrel kompatibilisek.

Elfogadják-e az uniós Covid-igazolványok helyett a magyar védettségi kártyát?

Az EU július 1-jétől hathetes türelmi időszakot ad a tagállamoknak arra, hogy bevezessék az uniós Covid-igazolványok rendszerét. Ezalatt a közös uniós formátumú igazolványtól különböző, nemzeti hatóságok által kiállított igazolásokat is el kell fogadni, ha azok ugyanazokat az információkat tartalmazzák, mint az uniós tanúsítvány.

© MTI / MTVA / Róka László

A magyar kártyán azonban csak az első oltás időpontja szerepel, és a vakcina típusát sem tüntetik fel, így jelenlegi formájában nem lehet majd használni azt. Kivételt csak jelent, ha Magyarország bilaterális egyezményt köt az adott országgal az igazolások kölcsönös elismeréséről vagy az állam egyoldalúan kijelenti, hogy elfogadja a magyar védettségi igazolványt.

Megtilthatja-e mégis egy uniós tagország a szabad beutazást?

Igen, az uniós államok az egészségügyi vészhelyzetre való tekintettel bármikor dönthetnek úgy, hogy korlátozzák a szabad mozgást. Ha például egy ország úgy dönt, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel egyéb intézkedéseket vezet be (például PCR-tesztet vagy karantént rendel el minden vagy egyes országokból érkező látogatóktól), 48 órával azelőtt, hogy a szigorítás életbe lépne, értesítenie kell az Európai Bizottságot. Az uniós intézmény csak akkor indíthat kötelezettségszegési eljárást egy határait lezáró tagállam ellen, ha az intézkedések bizonyítottan diszkriminatívak, aránytalanok vagy indokolatlanok.

+1 Mi értelme van az egésznek, ha ennyire bonyolult az utazás?

Az uniós Covid-igazolások rendszere akkor működhetett volna tökéletesen, ha július 1-jére az EU-ban mindenkit teljesen beoltanak az EMA által engedélyezett vakcinákkal. Ez azonban jogilag és fizikailag is képtelenség, mivel egyrészt senkit nem lehet az oltás felvételére kötelezni, másrészt a négy gyártó még nem is gyártotta vagy szállította le a teljes oltási programhoz elegendő vakcinát. Az elmúlt hónapokban az Európai Bizottság és a turizmusban érdekelt tagállamok tettek egy kísérletet arra, hogy megmentsék a 2021-es nyári szezont. A rengeteg bizonytalansággal és politikai kockázattal járó nyitás azonban kérdés azonban annyira megosztotta az uniós államokat, hogy csak egy ilyen bonyolult kompromisszumot sikerült kötni, ami azért a tavalyi nyárhoz képest mégis jelentős előrelépés.