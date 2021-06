Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már Orbán Viktornak és Müller Cecíliának is írtak annak a lassan kétezres Facebook-csoportnak a tagjai, akiknél az antitestvizsgálat alapján nem alakult ki a védettség.","shortLead":"Már Orbán Viktornak és Müller Cecíliának is írtak annak a lassan kétezres Facebook-csoportnak a tagjai, akiknél...","id":"20210602_sinopharm_ujraoltas_facebook_szerologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34e1bda3-6cab-4bb0-b25f-94dfbb9efab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d8a7c7-b1c1-4429-9e57-333ef7bbe056","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_sinopharm_ujraoltas_facebook_szerologia","timestamp":"2021. június. 02. 14:39","title":"Petícióval küzdenek az újraoltásért azok, akiknél nem termelődött antitest a Sinopharm-vakcina után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4c223f-e8ab-457b-827c-48f1916cfb4f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Negyedik meccsükön harmadszor kapott ki a magyar teniszező.","shortLead":"Negyedik meccsükön harmadszor kapott ki a magyar teniszező.","id":"20210602_roland_garros_tenisz_fucsovics_marton_fabio_fognini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4c223f-e8ab-457b-827c-48f1916cfb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d0f4b5-645e-42b2-921b-69730ec5679a","keywords":null,"link":"/sport/20210602_roland_garros_tenisz_fucsovics_marton_fabio_fognini","timestamp":"2021. június. 02. 19:41","title":"Fognini búcsúztatta Fucsovicsot Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004e22ea-550b-45eb-b363-8e818248d292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék ügyvédje, a parlament egykori alelnöke 85 évet élt.","shortLead":"A rendszerváltás előtti demokratikus ellenzék ügyvédje, a parlament egykori alelnöke 85 évet élt.","id":"20210603_Meghalt_Dornbach_Alajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=004e22ea-550b-45eb-b363-8e818248d292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e634c1-e1a1-4438-828b-6ad46e0dfa04","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Meghalt_Dornbach_Alajos","timestamp":"2021. június. 03. 16:31","title":"Meghalt Dornbach Alajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az a fránya modern világ.","shortLead":"Az a fránya modern világ.","id":"20210601_ksh_online_kapcsolattartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e47865c1-c522-41f9-9d5a-cb05440606e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907770b8-740b-44d6-a882-3742c3573f7f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_ksh_online_kapcsolattartas","timestamp":"2021. június. 01. 18:54","title":"A KSH kikutatta, hogy teret nyert az online kapcsolattartás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95f90b4-269c-439f-8967-c409ed9b507b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ország legnagyobb közéleti hetilapjának vezetését Jakus Ibolyától Gergely Márton veszi át július 1-től.","shortLead":"Az ország legnagyobb közéleti hetilapjának vezetését Jakus Ibolyától Gergely Márton veszi át július 1-től.","id":"20210602_Uj_vizeken_jarunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c95f90b4-269c-439f-8967-c409ed9b507b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0c4bbe-ada0-4e03-844f-78398c1a3b8f","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Uj_vizeken_jarunk","timestamp":"2021. június. 02. 14:13","title":"Váltás a HVG élén ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb vérengzésének nevezte a száz évvel ezelőtt történteket.","shortLead":"Az amerikai elnök az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb vérengzésének nevezte a száz évvel ezelőtt történteket.","id":"20210602_Biden_amerikai_elnok_tulsai_meszarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c3564-ec2c-4ae1-b5ae-2bb79502a684","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_Biden_amerikai_elnok_tulsai_meszarlas","timestamp":"2021. június. 02. 05:18","title":"Első hivatalban lévő amerikai elnökként emlékezett Joe Biden a tulsai mészárlás helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c1dea1-4c1f-4927-acd9-3996bf47bdc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon még mindig nem jelentette be az új tükör nélküli fényképezőgépét, az EOS R3-at, de az eddiginél több részletet árult el róla.","shortLead":"A Canon még mindig nem jelentette be az új tükör nélküli fényképezőgépét, az EOS R3-at, de az eddiginél több részletet...","id":"20210602_canon_eos_r3_fenykepezogep_mesterseges_intelligencia_fokusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01c1dea1-4c1f-4927-acd9-3996bf47bdc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc814d2a-57aa-4f03-9236-c9ba7713072d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_canon_eos_r3_fenykepezogep_mesterseges_intelligencia_fokusz","timestamp":"2021. június. 02. 18:03","title":"Mesterséges intelligencia dolgozik a Canon új fényképezőgépében, hogy tűéles legyen a kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az ügyészség szerint Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült.","shortLead":"A férfi az ügyészség szerint Európa lakosságának megfélemlítését célzó terrorcselekmények elkövetésére készült.","id":"20210602_puskas_arena_iszlamista_terrortamadas_robbantas_terrorizmus_elokeszulete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffd48b1-4d24-4e9c-b0f4-6387d55ce851","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_puskas_arena_iszlamista_terrortamadas_robbantas_terrorizmus_elokeszulete","timestamp":"2021. június. 02. 17:16","title":"Magyar Nemzet: A Puskás Arénában is akart robbantani a magyar iszlamista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]