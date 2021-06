Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormánypárti publicista a Hír TV műsorában fejtette ki, milyen kötelezettségei vannak egy pápának.","shortLead":"A kormánypárti publicista a Hír TV műsorában fejtette ki, milyen kötelezettségei vannak egy pápának.","id":"20210608_bayer_zsolt_ferenc_papa_budapest_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9c1173-db73-4928-a424-ebd4c4844b8f","keywords":null,"link":"/elet/20210608_bayer_zsolt_ferenc_papa_budapest_orban_viktor","timestamp":"2021. június. 08. 16:56","title":"Bayer Zsolt szerint ha a pápa nem akar Orbánnal találkozni, akkor meg kell kérni, hogy ne jöjjön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezetőt a focipályáról vitte el a mentő. ","shortLead":"A műsorvezetőt a focipályáról vitte el a mentő. ","id":"20210608_Baleset_Istenes_Bence_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a879eec7-0543-417f-9d70-af0121dc1a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746a4776-649f-4b76-9a8e-c041a686b9e9","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Baleset_Istenes_Bence_mutet","timestamp":"2021. június. 08. 17:35","title":"Baleset érte Istenes Bencét, meg kellett operálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2361a17-ebba-4e0d-8d9a-0668d2d3191b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztus 12-én érkezik a Kuflik folytatása, az A kuflik és az Akármi mozifilm. ","shortLead":"Augusztus 12-én érkezik a Kuflik folytatása, az A kuflik és az Akármi mozifilm. ","id":"20210608_Erre_ultessuk_be_a_gyereket_moziba_iden_nyaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2361a17-ebba-4e0d-8d9a-0668d2d3191b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5492924b-9c38-42e4-8904-381b5fa34e2e","keywords":null,"link":"/kultura/20210608_Erre_ultessuk_be_a_gyereket_moziba_iden_nyaron","timestamp":"2021. június. 08. 13:54","title":"Erre ültessük be a gyereket moziba idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1be0f6b-6ebb-4c93-84d7-bc3f302f436a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az állami kukaholding által megbízott cég nem tud minden zöldhulladékot elvinni Budaörsről, a helyi hulladékkezelő vállalat pedig képes volna rá, de a jogszabályok miatt nem teheti.","shortLead":"Az állami kukaholding által megbízott cég nem tud minden zöldhulladékot elvinni Budaörsről, a helyi hulladékkezelő...","id":"20210608_budaors_zoldhulladek_kuka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1be0f6b-6ebb-4c93-84d7-bc3f302f436a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94457990-f944-480d-b7fa-68810f0a8d99","keywords":null,"link":"/zhvg/20210608_budaors_zoldhulladek_kuka","timestamp":"2021. június. 08. 19:50","title":"A központosítás mellékhatásaként hetek óta rohad az utcán a budaörsi zöldhulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4504f171-5644-42a1-b92d-a8d4b0fa9ca5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 26 országának több mint 1,3 milliárd okostelefon-felhasználójának szokásait – köztük 220 millió 5G-felhasználóét – vizsgálta az eddigi legnagyobb 5G-felhasználói felmérés.","shortLead":"A világ 26 országának több mint 1,3 milliárd okostelefon-felhasználójának szokásait – köztük 220 millió...","id":"20210609_ericsson_5g_kutatas_felhasznaloi_szokasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4504f171-5644-42a1-b92d-a8d4b0fa9ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4fa49a0-b0fd-4774-9156-f7cb38fb4068","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_ericsson_5g_kutatas_felhasznaloi_szokasok","timestamp":"2021. június. 09. 09:03","title":"Kiderült, hogy máshogy használják a telefonjukat azok, akik már élik az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ff3867-1dad-4e8f-aaac-2bb8d5aa612f","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A magyar politikában tényleg vízválasztó volt a 2006-os év. 2005-ben ugyanis semmi nem utalt arra, hogy az ország élete olyan irányt vesz, mint amilyent 2006-tól kezdődően látunk. Vélemény.\r

","shortLead":"A magyar politikában tényleg vízválasztó volt a 2006-os év. 2005-ben ugyanis semmi nem utalt arra, hogy az ország élete...","id":"20210609_Csizmadia_Ervin_Miert_tudjuk_hogy_mi_volt_2006ban_es_miert_nem_mi_volt_2005ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02ff3867-1dad-4e8f-aaac-2bb8d5aa612f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d3fc76-57d8-4b85-9bf7-9b2f68345e75","keywords":null,"link":"/360/20210609_Csizmadia_Ervin_Miert_tudjuk_hogy_mi_volt_2006ban_es_miert_nem_mi_volt_2005ben","timestamp":"2021. június. 09. 17:00","title":"Csizmadia Ervin: Miért tudjuk, hogy mi volt 2006-ban, és miért nem, mi volt 2005-ben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vissza a jövőbe sorozat Martyjaként írta be magát a filmtörténetbe, betegsége miatt többször visszavonult, de még tavaly is szerepet kapott a Diane védelmében című sorozatban. Nem lehet elégszer megnézni a híres gitáros jelenetet, most is felidézzük.



","shortLead":"A Vissza a jövőbe sorozat Martyjaként írta be magát a filmtörténetbe, betegsége miatt többször visszavonult, de még...","id":"20210609_Michael_J_Fox_ma_60_eves_de_tudjuk_hogy_barmikor_visszaterhet_a_jovobe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6b5912d-c2fb-4323-b76e-203781aefe6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d59ece-00d0-4c43-9433-557f55a818ae","keywords":null,"link":"/kultura/20210609_Michael_J_Fox_ma_60_eves_de_tudjuk_hogy_barmikor_visszaterhet_a_jovobe","timestamp":"2021. június. 09. 10:08","title":"Michael J. Fox ma 60 éves, de tudjuk, hogy bármikor visszatérhet a jövőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dae35891-f3d9-4651-b3f7-f69e3a61450b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez a legrégebbi ilyen lelet, genetikai vizsgálatoknak fogják alávetni.","shortLead":"Ez a legrégebbi ilyen lelet, genetikai vizsgálatoknak fogják alávetni.","id":"20210609_tojas_tyuk_izrael_asatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dae35891-f3d9-4651-b3f7-f69e3a61450b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1bdca0-afb8-42b9-b815-fded12751f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_tojas_tyuk_izrael_asatas","timestamp":"2021. június. 09. 21:57","title":"Ezer éves tyúktojást találtak, a sárgájából még maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]